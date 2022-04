Bayonne récupère la deuxième place

Que ce fut dur pour les Basques ! Dans ces conditions climatiques très compliquées, l'Aviron a mis plus d'une mi-temps pour pleinement prendre la mesure de Bressans accrocheurs. En seconde période, John Ulugia et Rémi Baget ont permis à Bayonne de s'envoler au tableau d'affichage mais il a fallu attendre la dernière seconde pour assurer une victoire 32-14 à cinq points. En effet, après une belle réponse des joueurs de Fabrice Estebanez, c'est Gaëtan Germain qui y est allé de sa réalisation pour offrir aux siens un point de bonus offensif. avec ces cinq points, l'Aviron recupére la deuxième place, avec deux points d'avance sur Oyonnax, troisième.

Colomiers sans briller, Narbonne sauve l'honneur

Sur le papier, cette rencontre paraissait déséquilibrée. D'un côté des Columérins lancés vers la qualification et de l'autre, des Narbonnais qui n'espèrent pus grand chose. Et bien sur le terrain, la réalité a été toute autre. La défense audoise s'est montrée courageuse et n'a pas laissé beaucoup d'espaces à l'USC. Les Haut-Garonnais n'ont pas montré leur meilleur visage et doivent se contenter d'une victoire 24-12 à quatre points. Ce résultat face à la lanterne rouge apparait comme une mauvaise opération dans la course au top 6. Malgré tout, Colomiers est au soir de cette vingt-sixième journée, sixième de Pro D2 et en position de qualifiable.

Colomiers Rugby - Pro D2Icon Sport

Montauban loupe le coche à Grenoble et passe huitième...

Le début de rencontre n'avait rien de rassurant pour Montauban avec un score de 10-0 pour Grenoble après dix minutes de jeu, et pourtant. L'USM a rapidement réagi, plantant deux essais par Stirzaker et Meafua, de manière a reprendre le score. Le reste de la rencontre s'est résumé à un duel de buteurs entre Thomas Fortunel et Jérôme Bosviel. C'est finalement l'ancien Castrais qui aura le dernier mot pour offrir une victoire importante 22-21 aux Isérois. Pour les Montalbanais, c'est la soupe à la grimâce. Ils doivent se contenter d'un bonus défensif et sont sixièmes de Pro D2.

...puisque Provence Rugby s'empare de la septième place !

Les Provençaux sont inarrêtables ! Une semaine après leur victoire à Grenoble, les joueurs de Mauricio Reggiardo ont fait tomber Vannes pour enchaîner une quatrième victoire de rang en championnat. Avec cette victoire 25-17, les Aixois s'emparent de la septième place et peuvent légitimement viser une place pour la phase finale. Après cette vingt-sixième journée, ils sont à trois petits points de Colomiers et Carcassonne, respectivement sixième et septième.

À Nevers la victoire, à Carcassonne les regrets

Qu'il fut électrique ce duel entre Nivernais et Audois ! Jusqu'à la soixante-seizième minute, les protéges de Christian Labit pensaient accrocher une magnifique victoire au Pré-Fleuri pour consolider leur quatrième place, mais c'était sans compter le coup de poignard de Romaric Camou. L'ailier de Nevers a marqué l'essai libérateur à quatre minutes du terme pour briser les rêves de victoire des Carcassonnais. Un succès final 19-17 qui fait grimper les Neversois à la quatrième place, Carcassonne passe cinquième mais peut nourrir de gros regrets de ne ramener qu'un petit point.

Pro D2 - La joie de Nevers face à BayonneIcon Sport

Agen peut savourer !

Les Agenais ont tellement vécu de moments difficiles cette saison qu'ils peuvent célébrer leur victoire bonifiée 31-10 face à Rouen. Ce n'est pas encore officiel, mais le SUA a sûrement assuré son maintien en Pro D2 ce vendredi soir ! Grâce à trois essais rapides de Railevu, Tolot et Zarantonello, l'issue de la rencontre a rapidement été scélée. Après un essai rouennais signé Megdoud, c'est le demi de mêlée Takulua qui a offert la victoire à cinq points au SUA. Agen possède désormais quatorze points sur Bourg-en-Bresse, premier relégable. Ça sent bon pour les Lot-et-Garonnais !

Les Montois sont imperturbables

Qui arrêtera Mont-de-Marsan ? Pas les Aurillacois ce vendredi soir. Malgré une équipe quelque peu remaniée, les Landais ont rapidement pris la mesure des Cantaliens. Deux essais très tôt dans la rencontre signés Gouzou et Dimcheff ont mis le leader du championnat sur de bons rails. Le reste ? Une magnifique gestion et l'essai du bonus offensif signé Goneva sur la sirène. Mont-de-Marsan compte désormais 96 points avec ce succès 32-14 et vole vers les demi-finales de Pro D2 ! Pour Aurillac, c'est un coup d'arrêt avec une série de onze matchs sans défaite à la maison qui prend fin.