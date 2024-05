La FFR a communiqué "Capitaine de l’équipe de France, il a marqué de son empreinte l’histoire du rugby français par son talent exceptionnel et son dévouement sans faille pour ce sport qu’il chérissait tant. Lucien Mias a brillé sur les terrains, portant le maillot du XV de France à 29 reprises entre 1951 et 1959. La carrière de ce deuxième ligne international, a été jalonnée de succès, contribuant notamment à la victoire dans le Tournoi des Cinq Nations en 1959, ainsi qu’à la tournée victorieuse en Afrique du Sud en 1958. A lire aussi : Carnet noir – Lucien Mias : "Je ressusciterai en phénix", quand la légende retraçait sa vie exceptionnelle Au-delà de ses exploits sur le terrain, Lucien Mias restera dans les mémoires comme un homme généreux, humble et respecté de tous. Après sa carrière de joueur, il a continué à œuvrer pour le rugby français en tant qu’entraîneur, dirigeant et même commentateur des matches du XV de France, laissant derrière lui un héritage indélébile. En cette période de deuil, la Fédération Française de Rugby présente ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Lucien Mias. Nos pensées les accompagnent en ces moments difficiles." Florian Grill (président de la FFR) : "Le rugby pleure un grand homme qui a marqué notre histoire" "Leader naturel, seconde ligne, surnommé "Docteur Pack", l’immense Lucien Mias nous a quittés. Le rugby pleure un grand homme qui a marqué notre histoire." Leader naturel, seconde ligne, surnommé « Docteur Pack », l’immense Lucien Mias nous a quitté. Le rugby pleure un grand homme qui a marqué notre histoire. pic.twitter.com/bZRBswkviR — Florian Grill (@floriangrill) May 13, 2024 Communiqué de Mazamet, son ancien club "Deuxième ligne et capitaine mazametain, homme aux 29 sélections en équipe de France, dont six en tant que capitaine, ayant révolutionné le rugby des années 50 et laissé sa trace à jamais dans l’histoire du SCM et dans le rugby Français. L’ensemble du Sporting Club Mazametain ne vous remerciera jamais assez pour tout ce que vous avez apporté au club, aux supporters, à notre ville." La LNR a rendu hommage à l’ancien Narbonnais "La LNR a appris avec une grande tristesse le décès de Lucien Mias et adresse ses plus sincères condoléances à ses proches. Finaliste du championnat de France avec son club de Mazamet, cet avant de talent aura également marqué les Bleus avec qui il remportera une tournée de légende en Afrique du Sud ainsi que le tournoi des V Nations, avant de se consacrer à une vie de médecin, au service des autres. Une minute d’applaudissements sera observée sur les terrains de TOP 14 et Pro D2 ce week-end en sa mémoire."