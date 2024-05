Pilier formé au club, Régis Montagne quittera le FCG pour Clermont et le Top 14 la saison prochaine. Mais espère s'offrir un joli baroud d'honneur avec son club de coeur en phases finales, en commençant par un barrage à domicile qu'il faut encore aller chercher...

Comment analysez-vous cette très difficile victoire contre Colomiers, finalement récompensée par le bonus offensif ?

Je pense qu’on aurait pu se mettre plus en sécurité en première mi-temps, on a raté beaucoup d’occasions. Après, je pense que ça fait partie de notre ADN de jouer… Mais il faut qu’on arrive à réguler ça et qu’on se mette plus tôt à l’abri dans le match. Il y avait, on voulait embarquer le public avec nous comme ça a été le cas dans les cinq dernières minutes mais sur la globalité du match et surtout de la première période, on a surjoué.

Le FCG est officiellement qualifié… Après tous les déboires connus cette saison et les huit points retirés au classement, comment l’appréciez-vous ?

C’est une belle perf’. Avec le groupe qu’on a, on s’est accroché, et maintenant, c’est le passé. Ça fait partie de notre histoire mais il faut arrêter d’en parler, on se tourne vers autre chose. On se tourne vers l’avant. Faut grandir et qu’on aille le plus loin possible maintenant, maintenant on n’a qu’à moitié atteint l’objectif, qui est de disputer un match de plus à domicile.

Tout ce qu’il faut savoir de l’avant-dernière journée de Pro D2 \ud83d\udc47https://t.co/tQ2PMPiMWU — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 10, 2024

Votre mêlée a été mise en difficulté par Colomiers. Inquiétant, à quinze jours des phases finales ?

On doit travailler ce secteur, mais il ne faut pas tout remettre en question non plus car notre mêlée a été plutôt performante cette saison. On doit juste bien analyser ce qui s’est passé contre Colomiers et je suis sûr que lorsqu’arriveront les phases finales, nos serons prêts. On a tout de même su récolter ce soir une pénalité importante qui a été à mon sens un tournant du match, alors il faut simplement mettre en valeur ceux qui étaient sur le terrain à ce moment-là.

À titre personnel, vous rejoindrez le Top 14 et Clermont. Comment avez-vous vécu la traditionnelle cérémonie d’adieux aux partants ?

J’ai failli avoir ma petite larme (sourire). Mais dans ces moments-là, il faut savoir mettre ses émotions de côtés. C’est sûr que c’était particulier : je suis né ici, j’ai grandi ici, Grenoblea été mon premier et mon seul club jusque là… J’esppère que ces phases finales me perettront de conclure mon aventure ici sur une superbe note mais en attendant, il va falloir continuer à rester froid pour ne pas passer à côté de l’événement.