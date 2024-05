À guichets fermés pour la première fois en 2024, l’enceinte varoise a vibré, houspillé, encouragé, et célébré le nouveau succès des siens. En tribunes, Mayol a basculé en phase finale.

De génération en génération, le dicton s’est transmis : "En mai, le RCT renaît en même temps que le muguet." Et pourtant, les Toulonnais sont sevrés de l’ivresse du printemps. Ah, cette si belle phase finale ! Tantôt déçus, à raison, tantôt bougons, par essence, les supporters des Rouge et Noir avaient quelque peu déserté l’âme de Besagne, au fil des déceptions. Convaincus par le rebond des siens, ils ont retrouvé la flamme, après avoir vu celle des Jeux olympiques, pour la bande à Mignoni. Le monde présent pour la traversée de l’Avenue des Légendes a rappelé le bon temps, et les poils ont été redressés au passage du capitaine Baubigny, sous les vrombissements : "Tou-lon." Face à un Lyon revanchard et jouant sa survie, les équipiers d’Ollivon ont connu un match inabouti. Mayol, si discret cette saison, n’a pas lâché, à l’image de ses guerriers. À l’heure de jeu, sentant le danger, le public s’est levé au moment où les leurs ont choisi la mêlée à cinq mètres, au détriment des points. Quelques secondes plus tard, Villière planta, comme un signe, un essai. C’était, au-delà du Français, la réalisation des 17033 supporters. "C’est important de retrouver une connexion, s’est réjoui Mignoni. On regagne la confiance des gens. Il y a une saison difficile, mais on est là. Le public a fait la différence. Ce public mérite de connaître du bonheur. Ce public a été gâté, il y a très longtemps, et ça a été un peu plus difficile dernièrement. Cette ville mérite qu’on aille loin. On a une grosse responsabilité, mais c’est un privilège. On est là pour donner du bonheur à notre ville." Et elle sait le rendre au centuple.