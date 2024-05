Aldritt et les Rochelais ont été surclassés de a à Z au cours de cette funeste soirée, O’Gara a parlé de changements à venir.

La soirée de La Rochelle est sans doute à confondre avec la mauvaise passe que traverse Gregory Alldritt. Le dernier capitaine du XV de France restait sur quelques performances décevantes et sa soirée de samedi n’aura pas rassuré ses supporters. Il n’a jamais pesé sur les débats et surtout, il fut l’auteur d’une erreur énorme sur l’essai de Damian Penaud. Une curieuse passivité sur un ballon qui roulait dans l’en-but, et qui permit à l’ailier bordelais de surgir du Diable Vauvert pour aplatir. S’en suivit une scène assez désolante, un "tête contre tête" entre Alldritt et Matthieu Jalibert auteur de son propre aveu de paroles déplacées.

Le numéro 8 international fut remplacé peu après, son entraîneur justifia cette décision par "un jeu frontal très fatigant. On a fait ça trop souvent à mon goût ce soir…" Ronan O’Gara a poursuivi : "Les Bordelais ont très bien attaqué les rucks, ils ont été très forts dans le jeu au sol, ce qui est normalement notre force. Je dois les féliciter. Nous étions venus ici pour jouer un match propre, mais sans agressivité. En plus, l’essai encaissé juste avant la mi-temps nous a fait beaucoup de mal. Les Bordelais ont joué cette pénalité rapide mais on savait qu’ils faisaient ça cinq ou six fois par match." Le technicien irlandais a évoqué certains joueurs "cruciaux" pour son collectif qui seraient passés à côté, sans vouloir citer leur nom. Outre Gregory Alldritt, Antoine Hastoy, c’est vrai, ne nous a pas spécialement impressionnés.

Botia et Danty touchés

La seule satisfaction d’O’Gara fut de constater que son équipe n’a pas lâché le match dans les 20 dernières minutes dans un contexte où selon lui elle aurait pu prendre 50 points., avec un ballon sec et un public survolté. "C’est ce qui me rend optimiste, c’était facile de lâcher le match aujourd’hui." Il a aussi peut-être perdu sur blessure Levani Botia (avant-bras) et Jonathan Danty (épaule). Thomas Bergeon aussi a été ménagé après avoir été un peu sonné à la 35e. Il est sorti six minutes avant de revenir. Dans un contexte de pénurie de demis de mêlée, il ne fallait prendre aucun risque avec lui mais O’Gara, avec ses mots, a évoqué des changements assumés pour la semaine prochaine : "Mon boulot, c’est d’avoir trois ou quatre joueurs pour changer quelque chose et pour avoir la capacité d’être performant. En ce moment, ce n’est pas évident… "