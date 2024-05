15 000 personnes en tribunes et un match de déglingos : on a vécu samedi après-midi, au stade de l’Abbé-Deschamps à Auxerre, un très beau moment de rugby…

Quiconque aime un tant soit peu le rugby a passé un bon moment à Auxerre, samedi après-midi. Quiconque aime ce jeu pour qu’il est vraiment eut d’ailleurs une aimable pensée pour Taylor Swift, qui squattait alors Paris-la Défense-Arena de façon concomitante, contraignant les Racingmen à s’exiler à 150 kilomètres au sud de la banlieue parisienne. Et il y avait donc, en cette terre de ballon rond, 15 000 personnes dans un stade en contenant 18 000, des Bourguignons qui découvraient ce jour-là la balle ovale, d’autres qui en étaient bien plus familiers et partout, une franche odeur de merguez, quelques bandas euphoriques et l’ambiance légère, festive et conviviale que l’on retrouve aux prémices du printemps, juste avant que ne débutent les phases finales. C’était bon, c’était beau et ça ne fit que nous conforter dans l’idée qu’il ne suffirait finalement que d’une étincelle pour que ce territoire, cette année plus que jamais dédié à la réussite de cette AJ Auxerre récemment promue en Ligue 1, ne succombe totalement aux charmes de l’ovale.

Car sur le pré, bonne mère, les protagonistes ne dépareillèrent jamais avec le décorum, profitant de cette pelouse apprêtée comme un green de golf pour jouer tous leurs ballons à la main, l’Aviron bayonnais aplatissant même, au fil d’une première période à sept essais, un chef-d’œuvre long de cent mètres conclu par le trois-quart centre Guillaume Martocq. Alors que les dirigeants du Racing parlent d’un prochain déménagement dans un Colombe rénové par le passage des Jeux Olympiques, on sera probablement quelques-uns à regretter que les Ciel et Blanc se détournent totalement de ce territoire bourguignon qui nous fit, samedi, passer un chouette moment…