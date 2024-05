Le Stade toulousain a disposé logiquement du Stade français ce dimanche soir (49-18), dans un duel entre les deux premières équipes du championnat. Même en ayant procédé à une légère revue d'effectif, les Toulousains ont maîtrisé des Parisiens sans génie pour nous livrer un match sans le moindre suspense.

Il faudrait demander aux supporters du Stade toulousain s'ils ont cru à un seul moment dans ce match que la victoire face au Stade français pouvait leur échapper. Pourtant, ce duel était censé être le gros choc de cette 23e journée, entre les deux premières équipes du classement du Top 14. Le club de la capitale, le meilleur à à l'extérieur du championnat avait sur le papier toutes ses chances face à un Toulouse plutôt remanié. Mais même remanié, Toulouse reste très sérieux avec un Mallia précieux à l'ouverture, un Capuozzo sorti du placard ou un Paul Graou qui a pu profiter de 80 minutes entières de jeu. C'est alors que des Parisiens maladroits dès le début de la rencontre ont plongé dans un long calvaire. Sans que Toulouse n'ait eu à forcer son talent, l'écart de niveau entre les deux équipes était trop grand à Ernest-Wallon.

Un Stade français plus que décevant

D'ailleurs, si les visiteurs étaient encore dans le match à la mi-temps, c'est en grande partie à cause des imprécisions de Toulousains qui se sont vite repris. Bien aidés par les cadeaux des hommes en rose ce dimanche soir, à l'image de la passe suicidaire de Lester Etien sur l'essai de Thomas Ramos, les joueurs d'Ugo Mola ont su punir une équipe qui n'a clairement pas eu le rayonnement de ses ambitions. Logiquement, l'addition s'est salée au fil de la partie. Six essais plus tard et avec un score de 49 à 18 en faveur des Hauts-Garonnais, il est difficile d'affirmer qu'il s'agissait ce dimanche soir d'un véritable duel entre prétendants au titre. "Le score est assez lourd... Toulouse a été nettement meilleur", ne cachait pas Joris Segonds au micro de Canal+. Toulouse chipait donc la première place du classement au Stade français. Au vu de qui s'est passé ce dimanche, ce n'est pas volé.