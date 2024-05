La dynamique de Grenoble est impressionnante. Et Colomiers n’a pas réussi à la contrarier vendredi soir lors de la 29e journée de Pro D2. Au stade des alpes, les Isérois s’imposent 29-10 et valident un succès bonifié, quatre essais à un. Ils compostent officiellement leur billet pour la phase finale et chercheront désormais à accueillir ce match de barrage.

C’est l’attraction du Grand huit ! Grenoble est clairement l’équipe en forme de cette fin de saison. Le FCG engrange un huitième succès de rang dans ce championnat de Pro D2. La formation iséroise n’a plus connu la défaite depuis le 23 février dernier et a donc validé un nouveau succès vendredi soir. Au stade des Alpes, le FC Grenoble est venu à bout de Colomiers sur le score de 29-10. Un succès que les locaux ont même bonifié dans les dernières minutes de la partie.

Grenoble prend la main, Colomiers concède des pénalités

Plus de 12 000 spectateurs dans les tribunes du stade des Alpes de Grenoble, un soleil couchant baignant les acteurs et une équipe iséroise qui fait parler la poudre, la phase finale du championnat de Pro D2 est proche comme le prouvent ces indicateurs… Certes, le FCG n’a pas peut-être pas été complètement régulier sur ce match mais la formation iséroise a su maîtriser la partie et piquer son adversaire quand il fallait faire la différence.

Sur le premier acte, les Grenoblois dominent nettement les débats. Les locaux inscrivent deux essais par Nathan Farissier (5e) puis Romain Trouilloud (30e), à chaque fois en réussissant à breaker la défense columérine pour boucler l’offensive tout à gauche du terrain. Romain Trouilloud ajoute des points au pied et le FCG possède donc un pécule de 15 unités d’avance au tableau d’affichage à la pause (15-0). Très sanctionnés – douze fautes et deux cartons jaunes à Hugo Djehi puis Anthony Coletta- les Columérins subissent surtout dans ce premier acte. Seule véritable satisfaction côté haut-garonnais, la mêlée conquérante met à la faute les Isérois à quatre reprises, poussant ces derniers à récolter un carton jaune par Eli Eglaine.

Colomiers revient, Grenoble s’échappe à nouveau

Dans le deuxième acte, les Columérins sont en réaction. Le talonneur Guillaume Tartas est à la conclusion d’une offensive collective pour ouvrir le compteur de son équipe (15-7, 56e). Comme l’artilleur Maxime Javaux est précis (62e), Colomiers revient sur les talons de Grenoble (15-10). Mais cette équipe iséroise a déjà démontré cette saison qu’il en fallait plus pour la faire vaciller. Et les locaux remettent la marche avant en fin de partie. Avec d’abord un peu de déchet lorsqu’ils campent dans les 22 mètres adverses sans succès. Puis en réussissant à étouffer la défense columérine sur une très longue séquence, bouclée par un essai de Mathis Sarragallet (75e). En pleine confiance, Romain Trouilloud joue ensuite un petit jeu au pied pour lui même et trouve le géant Giorgi Javakhia au soutien, pour un quatrième essai (29-10, 77e), synonyme de succès bonifié.

Le FCG s’invite en phase finale

Au classement, Grenoble occupe le 4e rang avec 79 points, soit 9 unités de plus que le 7e et premier non qualifié. Et ce à une journée de la fin. Le FCG – qui avait pourtant été sanctionné de points de pénalités en début et en cours de saison (-8) – s’invite en phase finale et veut désormais a minima rester à la 4e place pour accueillir le match de barrage dans son stade des Alpes. La formation iséroise compte deux points d’avance sur Dax, 5e. De son côté, Colomiers est 9e avec 64 points. Et n’a donc plus d’espoir de disputer la phase finale. Lors de l’ultime journée de la phase régulière de ce championnat vendredi prochain, Colomiers bouclera à domicile face à Valence-Romans. De son côté, le FC Grenoble se déplacera sur la pelouse de Provence rugby. Avant de se retrouver en phase finale ?