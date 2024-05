Pour voir leurs protégés triompher de Nevers et se qualifier en phase finale, ce sont 12 703 Biterrois qui étaient présents au stade Raoul Barrière ce vendredi soir. Un record depuis 2006.

Au terme d'un match au scénario dingue, Béziers est allé décrocher sa qualification pour la phase finale de Pro D2, vendredi soir, face à Nevers (20-16). Un match dantesque qui ne rend le résultat final que plus beau, d'autant plus que les hommes de Pierre Caillet ont pu partager leur joie avec leurs (très) nombreux supporters dans les tribunes. C'est devant 12 703 spectateurs au stade de la Méditerranée que l'ASBH a disputé son dernier match à domicile de la saison régulière. Un record depuis 2006, annonce ce samedi le club héraultais sur ses réseaux sociaux.

Ce Béziers - Nevers restera d'ailleurs dans les livres puisqu'il s'agit de la deuxième plus forte affluence pour un match de l'ASBH dans l'histoire. Qualifiés pour la phase finale, les coéquipiers de Samuel Marquès sont actuellement troisièmes du classement de Pro D2. Si le classement ne changeait pas, ils pourraient retrouver leur stade en fin de saison pour un ultime match, lors du barrage. Et s'il y avait du monde face à Nevers, nous pouvons nous dire qu'un nouveau record pourrait être battu en cas de match éliminatoire dans l'antre des Rouge et Bleu. Affaire à suivre...