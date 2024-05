Le trois-quarts centre de l’Union Bordeaux-Bègles Ben Tapuai, arrivé l’été dernier après être passé par les Harlequins et Bath en Angleterre, pourrait bien poursuivre son aventure en Gironde.

Ben Tapuai va-t-il prolonger le plaisir ? Le trois-quarts centre australien de 35 ans, bonne pioche de l’intersaison, a disputé 17 matchs sous le maillot de l’UBB depuis son arrivée l’été dernier. L’ancien joueur des Sharks, des Harlequins ou encore de Bath a rendu de bons services à Bordeaux en l’absence des stars, notamment pendant la Coupe du monde ou le Tournoi des 6 Nations.

L’Australien avait débarqué l’été dernier sur la base d’un contrat d’une saison, plus une seconde en option. Or, selon nos informations, le président Laurent Marti et son manager Yannick Bru réfléchissent à lever l’option de cette deuxième année afin de conserver un joueur qui a donné satisfaction. Certes, celui qui a longtemps porté les couleurs de la province australienne des Queensland Reds (2009/2015) est aujourd’hui âgé de 35 ans, mais il a été titularisé à 13 reprises en Top 14 et deux fois en Champions Cup. Et comme écrit un peu plus haut, il remplit à merveille le rôle du parfait remplaçant quand Yoram Moefana ou encore Nicolas Depoortere sont absents.

Les Bordelais ont déroulé face à un Stade rochelais complètement dépassé. Un festival offensif qui permet à l’UBB de s’offrir un bonus qui pourrait être précieux dans ce sprint final...



Le film du match : https://t.co/RghgwuQVHe pic.twitter.com/xtV6cqI3Sa — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 11, 2024

Pas présent sur la feuille de match lors du très large succès de son équipe face à La Rochelle (23e journée de Top 14), il n’en reste pas moins un joueur important aux yeux du staff girondin, qui lui préfère pourtant la polyvalence de Pablo Uberti.

Ferrères part à Floirac

Actuel manager et responsable du développement de l’UBB Sevens, Laurent Ferrères s’est engagé pour la saison prochaine avec le CM Floirac (Fédérale 1). L’ancien international à VII, qui a porté le maillot de l’UBB de 2007 à 2012, s’occupera des trois-quarts, dans un staff dirigé par Richard Hill.