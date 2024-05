Sorti sur blessure lors de la défaite rochelaise face à l'UBB ce samedi (34-14), le centre du XV de France Jonathan Danty souffre de l'épaule. Sa fin de saison pourrait être compromise, tout comme celle de Levani Botia.

À Bordeaux-Bègles, La Rochelle a peut-être perdu plus qu'un simple match de rugby. Balayés à Chaban-Delmas, les Rochelais voient leurs concurrents au classement les dépasser et ont pris un sacré coup sur la tête au vu de l'ampleur du score. Au milieu de tout cela, Ronan O'Gara a aussi perdu son centre international, Jonathan Danty. À la 53e minute de jeu, l'ancien Parisien a heurté de plein fouet Ben Tameifuna et c'est son épaule qui en a payé le prix fort. Sorti avec le bras en écharpe, Danty inquiète du côté rochelais, surtout qu'il continuait de grimacer dans les couloirs de Chaban-Delmas après le match.

Les Bordelais ont déroulé face à un Stade rochelais complètement dépassé. Un festival offensif qui permet à l’UBB de s’offrir un bonus qui pourrait être précieux dans ce sprint final...



Le film du match : https://t.co/RghgwuQVHe pic.twitter.com/xtV6cqI3Sa — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 11, 2024

L'avant-bras pour Botia

"Il a pris un plaquage sur le bras, ça aurait mérité d'être revu parce qu'il a eu très mal", lançait Ronan O'Gara après le match. Autre mauvaise nouvelle, Levani Botia est lui touché à l'avant-bras et passe samedi soir des examens à l'hôpital de Bordeaux. Les inquiétudes sont réelles à son propos. Si La Rochelle venait à perdre Danty et Botia pour la fin de saison, ce serait évidemment un énorme coup dur au vu de l'importance des matchs à venir. Sans Dulin, Kerr Barlow ou autre Bourgarit face à Bordeaux-Bègles, les Jaune et Noir ont semblé manquer de leaders.