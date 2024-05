Une nouvelle fois décisif face au Stade rochelais, Damian Penaud a éclaboussé de son talent Chaban-Delmas.

Il a recommencé. Damian Penaud fut au cœur du triomphe bordelais aux dépens de La Rochelle. Le trois-quarts aile international a marqué une fois, dans des conditions particulières. En revanche, il fut à l’origine directe de deux essais. Sur celui de Yoram Moefana, on le vit recevoir le ballon en bout de ligne et réussir un crochet intérieur, puis un retour vers l’extérieur. La puissante manœuvre élimina cinq défenseurs pour mettre son centre sur orbite à sa droite. Nous décrivons par ailleurs sa contribution magistrale à l’essai de Louis Bielle-Biarrey.

Arrivé en début de saison à Bordeaux, Damian Penaud n’en finit pas d’affoler les compteurs. Il a marqué quatre essais en quatre matchs en Champions Cup et douze essais en dix matchs de Top 14. Depuis ses débuts professionnels, en avril 2016 sous le maillot de Clermont, il a marqué 52 essais en championnat et 20 sur la scène continentale. Si l’on y ajoute ses 36 réalisations sous le maillot tricolore. On se rend compte que ce joueur discret dans les médias est l’une des plus belles machines à marquer de l’Histoire du rugby français. On a rarement vu un joueur aussi décisif, seul Antoine Dupont en ce moment peut lui être comparé.

En 2017, à 20 ans, il avait permis à son club de Clermont de gagner un Brennus (il jouait alors au centre). Sept ans après, tout Bordeaux espère qu’il jouera le même rôle de catalyseur. Cette fois, un titre serait une première historique.