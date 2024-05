Le SU Agen n’a pas terminé son mercato. Loin de là. Le poste de pilier droit est un vrai chantier tout comme celui d’ouvreur. Mais le SUA se renforce également au talon et potentiellement en deuxième ligne.

Les Agenais pensaient en avoir presque fini avec leur recrutement estival. Mais quelques dossiers sont toujours en attente. Dans un premier temps, il y a un peu plus d’un mois, les Lot-et-Garonnais ont obtenu selon nos informations la signature de Lucas Malbert, talonneur de Rouen. Mais celle-ci dépend de l’avenir des Normands dans la division. S’ils descendent, alors le jeune talon rejoindra le SUA.

Tout ce qu’il faut savoir de l’avant-dernière journée de Pro D2 \ud83d\udc47https://t.co/tQ2PMPiMWU — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 10, 2024

Ils ont également enregistré l’arrivée, au centre de formation, du prometteur pilier de Massy, Charif Mansour. Le gaucher de 19 ans, dont on dit le plus grand bien, comptabilise déjà cinq feuilles de match avec son club, en Nationale. Toujours dans la rubrique jeunesse, le SUA pourrait obtenir le prêt du solide deuxième ligne toulousain, Léo Labarthe (20 ans, 1,95 m pour 111 kg). Capable de jouer également flanker, l’intéressé connaît très bien Sébastien Calvet. Il est d’ailleurs intéressé par l’idée de rejoindre le Sporting. Toulouse a également donné son accord. Reste aux dirigeants agenais à s’assurer si oui, ou non, ils ont le budget pour valider cette venue.

Affane ou Dzmanashvili à droite ?

Toujours chez les avants, les Lot-et-Garonnais cherchent un droitier pour venir épauler Burin, Farrance et Hamadache. Deux pistes reviennent avec insistance. Celle de Zaccharie Affane en premier lieu. Le Bordelais connaît lui aussi très bien Sébastien Calvet et pourrait chercher à franchir un cap en Pro D2. Si l’UBB venait à accepter de le libérer, en prêt, l’intéressé devrait atterrir du côté d’Armandie. Si cela n’était pas le cas, le SUA s’intéresse, toujours sous forme de prêt, à Giorgi Dzmanashvili. Le jeune géorgien, qui joue à Clermont, compte sept feuilles en Top 14 et trois en Challenge Cup cette saison.

En revanche, une vraie incertitude plane autour de Malik Hamadache. Le solide pilier droit, pressenti pour prendre la présidence de Provale, est sous contrat jusqu’en 2025 avec Agen. Poursuivra-t-il sa carrière sous ce nouveau statut ? Qui plus est, son état de santé, le lui permettra-t-il ? En cas de départ, les décideurs agenais pourraient signer deux joueurs à ce poste clé.

Tête d’une liste pour la présidence du syndicat des joueurs et joueuses, dont l’élection se tiendra fin mai, Malik Hamadache dévoile les noms qui l’accompagneront dans cette campagne. Et lève le voile sur une partie de son projet.https://t.co/SP0fRW3gId — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) April 24, 2024

Plusieurs CV de joueurs étrangers ont d’ailleurs été envoyés au club dirigé par Jean-François Fonteneau, qui ne peut, pour l’heure, pas s’activer.

Railevu et Rokoduru pistés par Brive ?

Au rayon des départs, si celui de Tevita Railevu a été confirmé, celui de Timilaï Rokoduru est toujours dans les cartons. Les dirigeants du SUA n’ont pas caché qu’ils ne retiendraient pas le joueur - qui est sous contrat jusqu’en 2025 - s’il venait à trouver une porte de sortie. Ironie du sort, il semblerait que le CA Brive soit intéressé par son profil, tout comme par celui du futur ex-agenais, Railevu.

En tout cas, le SU Agen n’a pas fini de faire parler de lui sur le marché des transferts, à quelques jours de la fin de son championnat !