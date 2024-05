Le président et actionnaire du RCT Bernard Lemaître est revenu dans les colonnes du Figaro sur le départ de son centre Waisea Nayacalevu. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'homme d'affaires a été déçu par son joueur...

C'est acté depuis plusieurs semaines, Waisea Nayacalevu va quitter la France cet été. Le centre fidjien, qui a fait partie des meilleurs marqueurs du championnat lorsqu'il évoluait sous les couleurs du Stade français, a décidé de donner un nouvel élan à sa carrière en s'engageant avec les Sharks de Sale. En Premiership, le capitaine des Fidji va peut-être tenter d'oublier un passage compliqué à Toulon pendant deux ans. Dans les colonnes du Figaro, l'actuel président toulonnais Bernard Lemaître a évoqué le départ de la star fidjienne. Habitué aux déclarations fortes et honnêtes, il n'a pas mâché ses mots vis-à-vis de son joueur. "C'est une vraie déception sportive, lançait-il directement. Il n'a pas eu le même rendement, ni le même état d'esprit, qu'au Stade Français. Je suis content pour lui qu'il puisse partir en Angleterre mais, effectivement, on ne le regrettera pas en tant que joueur".

Actuellement blessé

Des mots durs à l'encontre de son joueur, alors que le RCT est encore en course pour une éventuelle phase finale de Top 14 en cette fin de saison. Actuellement sixième, Toulon reçoit le Lou samedi lors d'un duel très important pour la qualification. Quant à Waisea Nayacalevu, il n'a disputé que sept matchs de Top 14 cette saison et est lourdement blessé à l'épaule. Il est loin d'être sûr de le revoir en Rouge et Noir.