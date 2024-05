Sans surprise, la Section paloise a facilement dicté sa loi à domicile à la lanterne rouge du championnat (39-17), dans le sillage notamment de la légende Sam Whitelock ou du capitaine Daubagna, auteur d’un exploit en solitaire pour sa 250e sous le maillot béarnais.

Les tops :

Thibaut Daubagna

Le capitaine béarnais a eu le mérite de joindre la parole aux actes. Exhortant ses troupes à « envoyer du jeu » lors du premier waterbreak après avoir constaté que son équipe s’était endormie après avoir mené 12-0, c’est bien lui qui a traversé tout le terrain trois minutes plus tard, histoire de fêter par un exploit solitaire sa 250e apparition sous le maillot de son club formateur. Plus globalement, Daubagna a globalement réussi une bonne prestation dans son rôle de demi de mêlée, organisant proprement les sorties de camp tout en animant efficacement le jeu de son équipe.

Au terme d’un match maîtrisé, Pau s’impose face à Oyonnax et remonte au classement.



Sam Whitelock

Du passage du joueur le plus capé de l’histoire dans le championnat de France, l’histoire retiendra que son destin personnel aura intimement été lié à Oyonnax. Parce qu’il y a effectué ses grands débuts au cœur de l’hiver, et parce qu’il aura inscrit face au club de l’Ain son premier essai en Top 14, peut-être même le dernier de son immense carrière. Un clin d’œil qui valait forcément mention ici, d’autant que le All Black s’est appliqué à livrer une prestation solide pendant 70 minutes, initiant plusieurs contre-rucks qui ont donné le bon exemple aux siens.

Loïc Godener

Titularisé en numéro 8 au sein d’un collectif maladroit et dominé, le joueur passé par Grenoble, Paris ou Clermont a eu le mérite de ne jamais baisser les bras (à l’instar du centre entré en jeu Lucas Mensa). Un peu de déchet, certes, fruits d’un engagement total. Mais énormément de vaillance et de bonne volonté, doublées d’une capacité étonnante à gagner des mètres sur chaque ballon porté, cassant un ombre incalculable de plaquages dans son style caractéristique. Dommage que tous ses partenaires n’aient pas eu l’idée d’évoluer avec le même niveau d’engagement.

Les flops :

Domingo Miotti

Son premier jeu au pied d’occupation, botté directement en ballon mort, sonnait comme un mauvais signe. Lequel s’est malheureusement confirmé, tant le demi d’ouverture argentin d’Oyonnax s’est montré imprécis et peu inspiré, commettant au passage de nombreux mauvais choix en se séparant trop régulièrement du ballon. Ajoutez à cela une complicité loin d’être rodée avec son nouveau partenaire Vasil Lobzhanidze et une défense individuelle hasardeuse – pour user de la litote – et vous obtenez là les ingrédients d’une prestation peu aboutie, qui lui valut d’ailleurs une sortie précoce…

Théo Millet

L’habituel régulateur de la ligne de trois-quarts oyonnaxienne a donné l’impression d’évoluer à contretemps, considérablement gêné par la défense inversée des Palois. Souvent lu, constamment sous pression, le futur joueur du Lou en a inhabituellement égaré plusieurs ballons à l’impact, dont celui qui aboutit à l’essai en contre de Daubagna (23e). S’il a (bien) rectifié le tir en deuxième mi-temps, son mauvais début de match est étroitement lié à celui de son équipe.

Sacha Zegueur

Pour ses retrouvailles avec son club formateur, le troisième ligne de la Section n’a pas été à la fête. Sanctionné une première fois à la 19e pour être entré grossièrement sur le côté d’un ruck, Sacha Zégueur a malheureusement continué à briller par son indiscipline en chargeant à l’épaule Daniel Ikpefan dans un geste non maîtrisé, qui lui valut un carton jaune logique après appel à la vidéo. Mettant un temps en danger le bonus offensif de son équipe pendant près d’une demi-heure…