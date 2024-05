Dans un mois et demi, le XV de France s’envolera vers l’Argentine pour y disputer deux test-matchs, sans les finalistes du Top 14 ni les cadres "premiums". Un casse-tête pour le staff des Bleus. Présentation d’une tournée qui doit véritablement lancer le second mandat du sélectionneur Fabien Galthié.

Le Tournoi des 6 Nations devait marquer le début d’un nouveau cycle, il n’aura finalement servi qu’à solder les comptes d’une coupe du monde ratée, à digérer l’indigeste. "On a vécu un Tournoi d’enfer, au sens propre comme au figuré, disait le sélectionneur Fabien Galthié au soir du succès sur l’Angleterre, clôturant l’édition 2024 sur une note positive. C’était brûlant, sans répit. On était parfois sur la brèche, la cime, la tranche…" Un sentiment très éloigné de ce que beaucoup avaient imaginé en amont de la compétition, notamment au sein du staff. Et si, finalement, cette tournée d’été en Argentine et en Uruguay, avec un groupe de joueurs profondément renouvelé en raison d’une convention entre la FFR et la LNR empêchant le staff de retenir les finalistes du Top 14, n’était autre chose que le vrai départ d’une aventure devant mener les Bleus jusqu’en Australie où se déroulera le Mondial 2027 ? Se poser la question, c’est sans doute déjà un peu y répondre.

Le Mondial est désormais loin derrière, le traumatisme aussi. Surtout, Fabien Galthié a tranché : le sélectionneur n’emmènera pas non plus, sauf exception, les cadres, non qualifiés pour l’épilogue du Top 14. "Nous avions conscience que certains joueurs n’avaient pas purgé la défaite, digéré la douleur, qu’ils n’étaient pas régénérés physiquement, pas préparés", a confié Galthié à l’issue du Tournoi en évoquant ses choix pour affronter l’Irlande en ouverture. Il avait alors décidé de faire confiance aux "perdants" de l’Afrique du Sud. Les "Premiums", ceux-là mêmes qui ont vécu un été 2023 sous le sceau de la préparation du Mondial et qui n’ont pas coupé depuis, vont profiter d’une période de régénération. Loin, très loin, du tumulte des Bleus et de la compétition. S’attendre à une large revue d’effectif pour ces deux tests-matchs de l’autre côté de l’Atlantique, d’autant que le XV de France partira avec un groupe de 42 joueurs, sonne comme une évidence (lire page 3). Après l’annulation de la rencontre du 22 juin à Bilbao contre un "XV mondial", le staff des Bleus compte aussi sur un troisième match que les joueurs retenus joueront sous la bannière "France Développement", le 10 juin contre l’Uruguay. Pour une véritable revue d’effectif.

XV de France – Quels choix fera Fabien Galthié cet été ? PA Images / Icon Sport - Andrew Matthews

De nouveaux joueurs au révélateur

Fabien Galthié et ses adjoints ont devant eux un véritable casse-tête. D’abord, constituer une première liste probablement composée de 28 joueurs. Ce groupe devrait être réuni dès le 17 juin au CNR de Marcoussis, à l’issue des matchs de barrage de Top 14. Puis, dans un second temps, quatorze autres joueurs seront retenus après les demi-finales. Un véritable exercice d’équilibriste pour lequel le staff s’est remis au travail au début du mois de mai.

Les premières visioconférences ont alors repris dans cette perspective après que chacun des membres a exposé son bilan du Tournoi des 6 Nations. Depuis, il n’est question que des joueurs à suivre, à superviser. Les échanges avec les managers des clubs de Top 14 sont constants afin d’évaluer les potentiels des uns et des autres.

Ce n’est pas la première fois que le XV de France est confronté à ce type de problématique. Fabien Galthié en a pris acte, lui qui a déjà été défier l’Australie à trois reprises avec un groupe "remodelé" à l’été 2021. Une tournée qui avait permis de révéler plusieurs joueurs encore aujourd’hui sur les tablettes du staff, à l’image de l’arrière Melvyn Jaminet.

Déjà en 2016, lors de la dernière escapade française en Argentine, sous l’ère Guy Novès, les Bleus s’étaient présentés lors du premier test à Tucuman avec de nombreux néophytes (Xavier Mignot, Julien Rey, William Demotte, Fabrice Metz, Rémi Bonfils ou encore Lucas Pointud…). Jules Plisson avait alors été intronisé capitaine pour l’occasion (défaite 30-19). Le deuxième test, avec de nombreux joueurs arrivés en milieu de tournée, avait permis aux hommes de Novès de ne pas rentrer bredouilles (0-27). Cette année, les Bleus affronteront des Pumas avec à leur tête un nouveau sélectionneur, Felipe Contepomi. Deux oppositions qui marqueront un anniversaire : les 75 ans de la première rencontre entre les deux nations, disputée en 1949 au stade GEBA de Buenos Aires.