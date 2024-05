Ce samedi au Hameau, la Section Paloise n’a fait qu’une bouchée des Oyomen en s’imposant 39-17. Les hommes de Sébastien Piqueronies repassent donc devant Perpignan, Clermont et Castres au classement. De son côté, Oyonnax est presque assuré de terminer dernier au terme de la saison.

Pau avait l’opportunité de rattraper le wagon de tête en Top 14 contre Oyonnax dans le cadre de la 23e journée ce samedi 11 mai. Les Béarnais abordaient ce match avec l’objectif de remonter au classement tandis que les Oyomen tentaient de croire encore au maintien. Pau a su faire preuve de maîtrise pour obtenir une victoire bonifiée à domicile contre la lanterne rouge du championnat.



Pau a rapidement pris un meilleur départ dans ce match suite à un essai de Gorgadze dès la 3e minute de cette rencontre. Puis, suite à une touche à 5 mètres, Sam Whitelock aplatissait son premier essai de la saison à la 6e. Oyonnax tentait de se remettre la tête à l’endroit en monopolisant le ballon, mais sans succès.

Pau a fait preuve d’une efficacité diabolique

Miotti gâchait de nombreuses offensives en abusant du jeu au pied. Juste après une pause fraîcheur (il faisait plus de 30 degrés sur la pelouse du Hameau), Oyonnax perdait le ballon à dix mètres de l’en-but. Carol levait la tête et servait Daubagna. Le numéro neuf palois crochetait un défenseur avant de courir sur 90 mètres pour aplatir en coin malgré le retour d’Ikpefan. 19-0 à la 21e minute de jeu.

Sacha Zegueur écopait d’un carton jaune pour une charge à l’épaule à la demi-heure de jeu. Les Rouge et Noir en profitaient pour inscrire leur premier essai de la partie à la 33e via Mensa, auteur d’une excellente entrée suite à la blessure de Farrell. Miotti réduisait l’écart à la sirène sur une pénalité, 19 à 10 pour Pau à la mi-temps.

Une seconde mi-temps maîtrisée par Pau

Les hommes de Sébastien Piqueronnies ont totalement étouffé les offensives d’Oyonnax en seconde période. Simmonds ajoutait deux pénalités en 7 minutes pour conforter l’avance paloise. Puis Maddocks aplatissait l’essai du bonus offensif à la 56e suite à une percée splendide de Roudil sur une offensive en première main. Gailleton achevait les Oyomen, à la 61e, en récupérant le ballon derrière une tentative de contre-attaque de Bouraux. 39 à 10.

Au terme d’un match maîtrisé, Pau s’impose face à Oyonnax et remonte au classement.



Plus d'infos : https://t.co/pTjK7PmI40 pic.twitter.com/Npw7mj78Gp — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 11, 2024

Geledan inscrivait un deuxième essai en fin de rencontre pour Oyonnax suite à un groupé-pénétrant efficace. Les dernières minutes étaient hachées par les fautes et les pertes de balle. Pau s’impose donc largement et peut continuer à croire au Top 6 même s’il faudra sans doute s’imposer sur le terrain de La Rochelle ou du Racing pour matérialiser cet espoir. Oyonnax peut toujours croire à la 13e place de barragiste, mais il faudra être bien plus consistant durant 80 minutes.