Dax, Béziers et Grenoble qualifiés pour la phase finale, Rouen, Montauban et Biarritz encore concernés par le maintien, Aurillac se fait plaisir pour sa dernière à l’extérieur… Tout ce qu’il faut savoir de l’avant-dernière journée de Pro D2.

L’enseignement : Dax, Grenoble et Béziers qualifiés

C'est une première dans l'histoire de la Pro D2 : le promu Dax est officiellement qualifiée pour la phase finale de Pro D2. Après l’exploit à Mont-de-Marsan il y a deux semaines, les Landais ont enchaîné par un succès serein face à Agen ce vendredi à Maurice-Boyau (30-16). Cinquièmes au classement, les Dacquois pourraient désormais viser un barrage à domicile, alors qu’ils sont à la lutte avec Grenoble et Béziers au classement. Car oui, les deux précédemment cités ont aussi décroché leur billet pour la phase finale. Rien de plus logique pour les Héraultais, qui ont réalisé une grosse saison et qui parachèvent leur qualification par une victoire folle (voir ci-dessous).

Il y a eu de la surprise en cette 29e journée de Pro D2 ! Découvrez tous les résultats icihttps://t.co/q6xKhKUNZc — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 10, 2024

Pour Grenoble, tout fut plus compliqué. Entre les points de retrait en début de saison, des matchs calamiteux et une crainte de la descente, parler de phase finale il y a quelques mois était impossible. Pourtant, après huit succès de rang, dont le dernier face à Colomiers ce vendredi (29-10), les Isérois ont bien décroché leur ticket pour la phase à élimination. Toutes ces équipes rejoignent Vannes et Provence Rugby, déjà qualifiés. Il ne reste désormais plus qu’un siège à prendre au sein du top 6. Qui de Brive, Mont-de-Marsan ou Nevers rejoindra les fameuses places qualificatives ? Réponse la semaine prochaine.

Le match : Béziers dans la folie

Rois des sirènes, les Biterrois ne s’avouent jamais vaincus ! Pour eux, le schéma était simple : une victoire ou un match nul leur assurait une qualification pour la phase finale de Pro D2. Mais comment dire ? Nevers, lui aussi en quête de joutes d’après-saison, jouait son destin sur la pelouse héraultaise. Alors, c’est un match de haut niveau qui s’est joué dans une chaude ambiance pendant… 2 heures et 10 minutes ! Des attaques incisives mais des défenses héroïques, des buteurs en réussite, des gestes de classe et surtout un scénario incroyable… Quel match ce fut ! Puissants, ce sont les Neversois qui ont souvent eu l’avantage au score, grâce notamment à l’essai d’Elia Elia et aux pénalités de Reynolds et Le Bourhis.

Quelle victoire !!! \ud83d\ude0d



Les rouge & bleu s'imposent sur la sirène face à Nevers au bout d'un suspense insoutenable \ud83d\udcaa



Merci à tous les supporters d'être venu en nombre ce soir !



Place maintenant au déplacement à Angoulême pour le dernier match de la saison \ud83d\udd34\ud83d\udd35#AquiEsBesiers pic.twitter.com/cBmFQ4Xcf2 — ASBH Officiel (@ASBHOfficiel) May 10, 2024

Seulement, Béziers a voulu se montrer invincible et bien que dominé, a marqué deux fois sur la sirène. En première période, c’est Pauta qui a terminé un superbe mouvement des siens. En toute fin de match et alors que l’USON menait de trois points, ce fut Tchelidze qui réussissait à terminer derrière la ligne pour offrir un succès incroyable à l’ASBH, après une action invraisemblable. Grâce à ce succès étriqué (20-16), les Biterrois sont assurés de disputer la phase finale. Nevers, de son côté, perd un sérieux espoir.

Le geste : le drop (une nouvelle fois) fabuleux de Gabin Lorre

Après plus de six minutes passées dans les 22 mètres nivernais et deux pénalités obtenues les Biterrois sont coffrés dans l’en-but visiteur et font (une nouvelle fois) preuve d’inefficacité. Heureusement pour eux, Shaun Reynolds ne prend pas la meilleure décision en visant Gabin Lorre sur le renvoi d’en-but. Il n’en fallait pas plus pour l’arrière de l’ASBH qui, pourtant excentré à plus de quarante mètres des perches, inscrit son quatrième drop de la saison. Un coup de canon qui vient récompenser la bonne séquence de son équipe. Un geste qui n’est pas sans rappeler la 25e journée. Ce même Gabin Lorre avait déjà inscrit un drop d’anthologie à plus de 50 mètres des perches rouennaises. Les Biterrois sont officiellement qualifiés pour la phase finale de Pro D2.

L’essai : Mont-de-Marsan en filou

Menés à Montauban juste avant la pause, les Montois ont fait preuve de malice pour passer devant au score à l’heure des citrons. Alors que les locaux étaient devant (13-7), le jeune arrière de l’USM Siméon Soenen héritait du ballon sur ses quarante mètres et tentait un "50-22". Une tentative manquée puisque bien anticipée par l’ouvreur adverse, Joris Pialot. Un coup d’œil et voilà l’ancien Narbonnais déjà en train de taper, à son tour, au pied. Un coup de patte – ou plutôt un coup de canon – gagnant puisque le Montois surprenait Tedo Abzandadze et réussissait, lui, un "50-22".

L'action était déjà positive pour les Montois, qui gagnaient grâce à cela, plus de cinquante mètres et le ballon. Sauf que Pialot ne s’est pas arrêté là. Hargneux, il arrachait la balle des mains d’Abzandadze pour vite jouer la touche. Un choix gagnant puisque son talonneur Torsten van Jaarsveld arrivait plein gaz pour récupérer la gonfle. Après avoir échoué à cinq mètres de la ligne adverse, l’ancien Bayonnais parvenait à transmettre à Nicolas Darquier, lequel filait dans l’en-but. Avec malice, les Montois prenaient ainsi les devants dans ce match si important. Malheureusement pour eux, ils n’ont pas su le tenir pour prendre place parmi les six équipes qualifiables…

La stat' : Aurillac décroche sa première victoire à l’extérieur.

Ils sont allés la chercher ! Les Aurillacois ont enfin connu la joie d’une victoire loin de Jean-Alric en dominant Valence-Romans 36-41. Roméo Gontineac peut féliciter ses hommes qui ont offert une prestation offensive de bonne facture en inscrivant cinq essais aux locaux. Avec cette victoire, le Stade aurillacois a fait le boulot et se maintient officiellement en Pro D2. Pourtant, les coéquipiers d’Antoine Aucagne auront encore un rôle à jouer dans la course au maintien lors de l’ultime journée du championnat avec la réception de Montauban (15e).

Le fait : l’USM et Rouen mourront les armes à la main

Si la 29e journée de Pro D2 a nommé cinq des six qualifiés pour la phase finale de Pro D2, elle a décidé d’entretenir le suspense du sprint au maintien. Les mauvais élèves Montalbanais et Rouennais se sont offert une dernière danse à enjeu en dominant Mont-de-Marsan (26-24) et Soyaux-Angoulême (41-18). Alors que la sirène retentit au Stade Robert-Diochon de Rouen, les locaux défendent en double infériorité numérique aux portes de leurs propres 22 mètres, mais tiennent leur victoire alors que le tableau d’affichage affiche (34-18). Alors quand Baptiste Mouchous est à la réception d’un mauvais jeu au pied de Ben Botica un dégagement en touche aurait été largement compris. Pourtant, Rouen a fait preuve d’une force de caractère remarquable en allant chercher le bonus offensif en toute fin de match par l’intermédiaire de Maxime Sidobre qui récompense un ultime effort des siens à la 80+3e minute.

Pierre Pagès et les Biarrots n’ont pas su assurer leur maintien face à Provence rugby. Pablo Ordas

Les Biarrots qui avaient l’occasion d’officialiser leur maintien en Pro D2 en cas de victoire à domicile face à Provence rugby devront batailler lors de la dernière journée après leur défaite (16-27). Les hommes de Simon Mannix se déplaceront à Brive qui aura à cœur de prendre un maximum de point pour s’adjuger la sixième et dernière place qualificative pour la phase finale.