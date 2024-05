En conférence de presse, le capitaine bayonnais Denis Marchois est revenu sur les ressorts de la victoire bayonnaise, face au Racing 92.

Il y avait un an et demi que vous n’aviez plus gagné à l’extérieur. Comment vivez-vous cette victoire face au Racing 92 ?

On ne passe pas à côté de notre saison. On a eu quelques désillusions mais globalement, on est pas mal. Ceci dit, il nous manquait une victoire comme celle là et c’est vraiment bien qu’on l’ait fait.

Qu’avez-vous corrigé, après avoir été menés 21 à 7 ?

En début de match, les Racingmen marquaient des essais trop facilement. Il fallait donc se reconcentrer sur la défense car au départ, on ne se mettait même pas en face. Dans la foulée, on a réussi à les cadenasser un peu mieux et notre jeu s’est mis en place.

Bayonne s’impose à l’extérieur pour la première fois de la saison en surprenant le Racing 92 !



Avez-vous fait un grand pas vers le maintien en Top 14, aujourd’hui ?

On a en tout cas montré du caractère et un joli rugby. Même si nous n’avons pas été assez bons en mêlée et en touche, les trois-quarts ont été très forts, rugbystiquement. […] En deuxième mi-temps, on a eu de l’orgueil et la force collective nous a finalement permis de remporter la rencontre.