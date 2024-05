Matthieu Jalibert a été sanctionné d’une pénalité pour un mauvais geste sur Grégory Alldrit autour de la 60ème minute de jeu. Un chambrage un brin osé de la part de l’ouvreur envers son coéquipier en équipe de France. Le Bordelais a tenu à présenter ses excuses.

À l’issue de ce match à sens unique qui a vu l’Union Bordeaux-Bègles écraser un Stade rochelais sans solution, il y a un joueur qui fait beaucoup parler de lui. C’est Matthieu Jalibert. L’ouvreur bordelais a été sanctionné d’une pénalité pour un mauvais geste auprès de Grégory Alldritt. Au début de l’action le demi d’ouverture joue rapidement une pénalité avant de dégager au loin, probablement à la recherche d’un 50-22. Mais le ballon ne sort pas et s’arrête dans l’en-but. Le troisième ligne rochelais, lui, est sur le ballon mais ne se rend pas compte que Damian Penaud arrive dans son dos. L’ailier aplatit sous son nez… Emporté par la joie de l’essai de son coéquipier (62ème minute de jeu), Matthieu Jalibert a dans sa course chambré Grégory Alldritt.

\ud83c\udf99\ufe0f"Grégory est un joueur que je respecte ! "



Matthieu Jalibert s'exprime sur son geste après l'essai de Damian Penaud \ud83d\ude4c#UBBSR pic.twitter.com/byYK5NID2w — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) May 11, 2024

Dourthe : "C’est honteux"

Un geste peu au goût de l’arbitre qui a décidé de remplacer le renvoi par une pénalité. Les Rochelais ont donc décidé de la jouer à la main par l’intermédiaire de Colombe. Mais Lamothe récupérera ce ballon grâce à un beau grattage.

Au micro de Canal +, Matthieu Jalibert s’est exprimé sur le sujet : "Ce sont des choses qu’il ne faut pas faire. Je me suis excusé auprès de Grégory. J’ai été pris dans l’euphorie. Greg est un joueur que je respecte", assure le demi d’ouverture. Un geste qui fait largement réagir ce samedi soir et sur lequel Richard Dourthe, ancien international français, est revenu dans le Canal Rugby Club : "Pour moi, c’est honteux de taper sur la tête du capitaine de l’équipe de France après une grossière erreur de sa part. Il n’a pas besoin de faire ça et quand on fait un geste comme ça, il faut l’assumer derrière. Il a bien fait de s’excuser. Grégory Alldritt n’est pas un mec qui mérite d’être branché". De son côté Cédric Heymans confirme : "Assumé ou pas, ce geste n’a pas lieu d’être".