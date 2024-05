Le printemps de Toulon est plutôt doux car les Varois ont enclenché une intéressante dynamique en cette fin de saison. Toutefois, les Rhodaniens ont bien failli venir perturber ce tableau printanier et mettre un coup de froid à Mayol. Car les joueurs de Pierre Mignoni se sont compliqués la tache samedi face aux Lyonnais. Il faut dire que ces derniers avaient débarqué en mode aussi collants qu’un sparadrap.

Fainga’anuku montre la voie à suivre

Pourtant, au départ, il y a très vite une différence de réalisme entre les deux équipes sur le premier quart d'heure. Deux offensives lyonnaises sont bouclées par deux en-avants quand deux attaques varoises se terminent par une pénalité de Paolo Garbisi (7e) puis un essai de Leicester Fainga’anuku (10e). Ce dernier vient à l’issue d’une longue séquence devant la ligne lyonnaise, bouclée par le centre néo-zélandais (10-0, 10e). Les Varois savent forcément que les Rhodaniens ont tendance à craquer à l’extérieur. Alors ils veulent rapidement marquer. Peut-être un peu trop par moment. Ici, ils négocient mal une touche à 5 mètres de l’en-but, là un jeu au pied de pression est trop long et file en ballon-mort. En face, le Lou finit par scorer via la botte de Paddy Jackson (36e). Avant la pause, le RCT reprend de l’air, via Paolo Garbisi (13-3, 40e).

À lire aussi : Bernard Lemaître prêt à céder le club "pour un euro symbolique", en cas d'offre sérieuse

Serin conduit le RCT vers le succès

Les Lyonnais usent de leur jeu débridé pour mettre à mal les Varois. Cela débouche parfois sur un peu de déchet comme sur l’en-avant de Davit Niniashvili sur une pénalité à 5 mètres de l’en-but du RCT, jouée à la main par Martin Page-Relo (44e).

Les Rhodaniens sont plus accrocheurs que sur leurs sorties précédentes et leurs efforts finissent par payer. Liam Allen (49e) puis les avants sur maul écroulé (essai de pénalité, 60e) permettent au Lou d’inscrire deux essais et de rester au contact du RCT. Celui-ci a tout de même des garanties pour ne pas perdre complètement le fil. Comme son animateur Baptiste Serin. Le demi de mêlée distribue une passe au pied vers l’aile gauche pour un essai de Gabin Villière (56e) puis sur l’aile droite pour une réalisation de Jiuta Wainiqolo (64e).

À voir aussi : Baptiste Serin dans Comme À Confesse : "J'ai eu de la chance au début de ma carrière"

Mais le Lou a aussi gardé quelques atouts dans sa manche. Et notamment sa charnière Baptiste Couilloud – Léo Berdeu, prête à enflammer la fin de partie. Le demi de mêlée est d’ailleurs encore décisif et inscrit son 14e essai de la saison après un service du tranchant Liam Allen (27-24, 70e). Le RCT reste devant au score mais n’a pas de marge. Avec expérience, les Varois restreignent un peu le jeu sur une dernière offensive alors qu’ils sont à 14 contre 15 (carton jaune à Villière, 77e). Et vont chercher une ultime pénalité que passe Dan Biggar (80e). Toulon l’emporte 30-24 devant Lyon à l’issue d’un joli bras de fer.

Toulon sort vainqueur de cette lutte acharnée face au Lou.



Plus d'infos : https://t.co/bG6UW2y3VL pic.twitter.com/fYjvBWfVbY — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 11, 2024

Le RCT ancré au sommet, le Lou voyage encore à vide