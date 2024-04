Vidéo. "Lyon s’est sauvé des barrages"

Le Lou a réalisé une bonne opération lors de la 22e journée de championnat face à Pau (38-20). Lyon a distancé le MHR au classement est s’éloigne un peu plus de la place de barragiste.

Lyon est-il définitivement sauvé ? Douzièmes à quatre points de Montpellier avant la 22ème journée, les Lyonnais ont empoché une victoire bonifiée capitale face à Pau et regardent maintenant le bas de classement avec un peu plus de hauteur. Performants à domicile, les Rhodaniens n’ont perdu qu’une fois dans leur antre mais restent la pire équipe du championnat à l’extérieur. Une saison plus que moyenne mais qui devrait tout de même se terminer sans frayeur pour les coéquipiers de Baptiste Couilloud…