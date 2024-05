Après sa victoire face à Marcq-en-Barœul en finale, le Stade langonnais a été sacré champion de France de Nationale 2 ce dimanche à Massy (13-8). Les Girondins enchaînent un deuxième sacre de suite et accèdent à la Nationale.

Mais où s'arrêtera Langon ? Champions de Fédérale 1 la saison dernière, le promu de Nationale 2 a réussi un exploit colossal en glanant le Bouclier de la quatrième division du rugby français. Ce dimanche, les hommes de Christophe Hamacek et Romain Cabannes ont triomphé de Marcq-en-Barœul lors de la finale au stade Léo Lagrange de Massy. Dans des conditions rendues dantesques par la lourde pluie qui s'est abattue dans l'Essonne en deuxième période, les Langonnais ont d'abord fait la course en tête grâce à leur ailier Adriu Naivuwai. Dans ce match sous haute tension, les Nordistes sont ensuite revenus dans le match avec une pénalité de leur ailier Dany Antunes, avant de passer devant grâce à un essai de ce même Antunes en cours de deuxième mi-temps.

Marcq-en-Barœul a encore un barrage à jouer

Dos au mur (le score était à ce moment-là de 7 à 8), les Langonnais s'en sont remis à la botte de leur ouvreur Christel Bertrand. L'ancien joueur de Marmande a réussi un drop magnifique pour permettre aux siens de repasser devant. Quelques minutes plus tard, il récompensait de nouveau les Aquitains d'une pénalité depuis les 40 mètres. Le score ne bougeait plus (13-8) et ce sont donc les Girondins qui ont eu le privilège de soulever le Bouclier après des scènes de joies intenses. Grâce à sa victoire, Langon révoluera donc en Nationale la saison prochaine. Marcq-en-Barœul peut encore croire en une montée et jouera un barrage d'accession face à Vienne à domicile la semaine prochaine.