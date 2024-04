Grégory Patat s’est livré dans notre long format "Comme à Confesse". Le manager de l’Aviron Bayonnais ouvre la boîte à souvenirs et se confie sur les moments marquants de sa vie, et ça vaut le détour. Sortez les pop-corn et régalez-vous !

Grégory Patat, s’est confié sur son expérience d’entraîneur à Bayonne. Si le coach ne fait pas de concession sur le rugby, il veut garder un groupe vivant qui s’amuse. L’environnement de Bayonne et du Pays Basque lui sied parfaitement. A lire aussi : Vidéo. Grégory Alldritt, ses grosses blessures ou sa passion du rugby… Grégory Patat dans Comme à Confesse, épisode 1 Retrouvez l’interview intégrale de l’entraîneur de l’Aviron, il évoque notamment sa relation avec Grégory Alldritt et Pierre Bourgarit, mais aussi son enfance dans le Gers et tant d’autres sujets.