Vidéo. "Pour Clermont, c’est inquiétant au niveau du mental"

L’ASM Clermont Auvergne s’est fait éliminer de la Challenge Cup cruellement d’un petit point face aux Sharks (32-31). C'est une saison qui ne se terminera pas par une finale donc et avec un sprint final en championnat pas des plus palpitants.

C’est cruel mais c’est ainsi la loi des phases finales, l’un continue, l’autre voit son aventure s’arrêter net. Clermont a fait partie de la deuxième catégorie après sa défaite face aux Sharks de Durban. Les Sud-africains se sont imposés 32-31 sur la pelouse du Twickenham Stoop et se qualifient donc pour la finale. De leur côté, les Clermontois voient donc leur parcours s’arrêter avec un certain sentiment d’injustice après cet essai de pénalité non accordé.

Pour nos journalistes, la défaillance mentale a aussi eu sa part de responsabilité dans l’échec clermontois. Pour autant, la mêlée clermontoise est une des satisfactions de cette demi-finale.