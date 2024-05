Vidéo. Mbappé, Riner, Griezmann... Où classer Dupont parmi les stars du sport français ?

Que ce soit sur le terrain ou dans les médias ou sur internet, Dupont est aujourd’hui partout. Il est sans aucun doute la plus grande star du rugby français. Mais où le placer lorsque l’on parle de sport en général ? Nous avons tenté de répondre à cette question dans l’émission Kick-Off Rugby.

McFly et Carlito, Konbini, Brut… Pour ne citer qu’eux. La popularité d’Antoine Dupont dépasse aujourd’hui largement les frontières du rugby. À l’heure où l'on écrit ces lignes, il pèse plus de 900 000 abonnées sur Instagram et s’associe à de plus en plus de marques. Il reste cependant bien loin des Kylian Mbappé, Antoine Griezmann ou même Teddy Riner.

Mais au sortir de la Coupe du monde en France qui a sans doute hissé le rugby à l’apogée de sa popularité, où le placer dans le classement des plus grandes stars du sport en France ? Le débat est ouvert !