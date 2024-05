La 23e journée de Top 14 se joue ce week-end sur les pelouses françaises. Le moment pour nous d'évoquer plusieurs chiffres intéressants. Les voici.

16 : essais marqués par Louis Bielle-Biarrey sous le maillot de l’UBB

Depuis ses débuts professionnels en janvier 2022, Louis Bielle-Biarrey a inscrit seize essais avec l’Union Bordeaux-Bègles. Le trois-quarts aile international en a marqué huit en Top 14 et huit en Coupe d’Europe. Il en a également inscrit six sous le maillot du XV de France.

7 : changements pour Bayonne par rapport à l’équipe qui a affronté l’UBB

Grégory Patat a effectué sept changements dans le quinze de départ par rapport à celui qui a affronté l’UBB. Mais des titulaires du dernier match glissent sur le banc. C’est ainsi qu’au total, dans le groupe, on ne note que six changements. À noter le retour de Reece Hodge qui n’a disputé que trois rencontres cette saison dont une seule en tant que titulaire. C’était lors du match aller face au Racing.

4 : victoires pour l'ASM sur les six derniers déplacements à Perpignan

Clermont aime se déplacer à Perpignan ces dernières années. Sur leurs six dernières venues de l’ASM à Aimé-Giral, les Jaunards s’y sont imposés à quatre reprises… dont la saison dernière. Bautista Delguy avait notamment marqué face à son ancien club et Clermont s’était imposé 20-10.

2 : victoires du MHR sur les dix derniers matchs à Pierre-Fabre

Les matchs opposant le CO au MHR donnent toujours lieu à des matchs âpres et particulièrement disputés. Sur leurs dix derniers déplacements dans le Tarn, les Montpelliérains se sont imposés à deux reprises. La dernière remonte au mois de mai 2019, et s’était soldée sur le tout petit score de 9 à 12.

47 : le pourcentage d’occupation/possession du Lou sur l’ensemble de la saison

Depuis le début de la saison en effet, le Lou affiche le pire pourcentage de possession de balle du Top 14, avec une moyenne de 46,8 %. Ce qui pourrait ne pas être problématique si cette statistique était compensée par le gain du territoire, à l’image du Stade français, par exemple… Ce qui n’est pas le cas, les Rhodaniens affichant là encore le plus mauvais ratio avec 47,7 % d’occupation. Fichtre…

10 : matchs sans victoire pour Oyonnax avant le succès contre Castres

Oyonnax vient d’enchaîner dix matchs sans victoire depuis le succès obtenu face à Pau lors du match aller (34-13 le 29 décembre). Les Aindinois ont mis fin à cette série juste avant le match retour en s’imposant face à Castres (22-19), lors de la dernière journée.