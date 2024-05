Thomas Ramos est revenu sur la victoire probante de Toulouse face au Stade français. À l’issue de la rencontre, l’arrière international a notamment vanté la profondeur du groupe toulousain…

Le Stade toulousain a assuré. Très attendus après leur démonstration en demi-finale de Champions Cup, les Rouge et Noir ont à nouveau sorti les muscles face au Stade français dans ce choc de gala, opposant les deux premiers du Top 14. Auteur de vingt-quatre points, dont un essai contre les Parisiens, Thomas Ramos a une nouvelle fois pesé avec le maillot toulousain. À l’issue de la partie, le numéro 15 s’est montré plus que satisfait au micro de Canal +. "Notre engagement a été positif, on a manqué de discipline en première période mais on est resté devant malgré tout puis on est revenu avec des intentions de jeu. Je pense qu’on a eu un peu plus de turnovers en deuxième période, c’était un très beau match face au leader donc on est content. On a un énorme groupe on ne se pose pas de questions. On essaie de rendre le public heureux et fier donc c’est positif !".

Les Toulousains en démonstration s'imposent avec le bonus contre le Stade français et prennent la place de leader aux dépens des Parisiens \ud83d\udd1d



Cros : "Willis, c’est un sacré numéro !"

Lui est entré en cours de jeu, mais son apport s’est bien fait sentir. Remplaçant au coup d’envoi de ce "classique", François Cros a aidé ses coéquipiers à tuer tout suspense en deuxième période. Interrogé à la fin de la partie, le troisième ligne international avait le sentiment du devoir accompli. "L’objectif était de l’emporter pour être premier donc c’est chose faite, on savait que ça n’allait pas être simple mais que si on avait le ballon ça le ferait ! Le bonus est la cerise sur le gâteau. La semaine prochaine sera gérée de manière différente on essaie de travailler sur les deux tableaux (NDLR Top 14 et Champions Cup) sans calculer […]. Jack Willis c’est un sacré numéro il nous fait beaucoup de bien sur le jeu au sol c’est vraiment un client et face au Stade français sa présence était très importante".