Au terme d’une rencontre serrée et très spectaculaire, l’US Montauban a pris le meilleur sur le Stade Montois (26-24), s'offrant une victoire capitale dans la lutte pour le maintien. Battu de justesse, Mont-de-Marsan empoche un point de bonus offensif mais chute du Top 6.

L’US Montauban s’offre un succès capital, au forceps. Engagés dans la lutte pour le maintien, les Montalbanais n’avaient pas le droit à l’erreur ce vendredi soir, lors de leur ultime rendez-vous à domicile de la saison de Pro D2. Et à l’issue d’un combat de tous les instants, l’équipe de Pierre-Philippe Lafond a rempli son contrat, dominant finalement le Stade Montois (26-24) grâce à une dernière pénalité inscrite à un quart d’heure de la sirène. Défait dans une rencontre débridée, ponctuée par de nombreux temps forts et changements d’avantage, Mont-de-Marsan repart frustré, malgré un point de bonus glané.

Montauban démarre très fort, Lisena répond

Conscient sans doute de l’enjeu de ce dernier match à la maison, Montauban démarrait tambour battant, installé dans le camp montois, faisant croire à une rencontre à sens unique. Très vite, Abzhandadze concrétisait la domination de son équipe avec des points au pied, avant le premier éclair de la partie. Un éclair signé Renda, servi sur un plateau par Reilhac, qui était parti de la ligne médiane suite à une récupération de chandelle adverse (10-0, 8’). Tranchant et précis ballon en main, les Montalbanais et Abzhandadze profitaient de l’indiscipline montoise pour aggraver le score, jusqu’à 13-0. Moment choisi par Mont-de-Marsan pour réagir. Et quelle réaction ! Le troisième ligne Lisena aplatissait à son tour pour conclure une action d’école aux nombreux temps de jeu, initiée par Bento et poursuivie par Darquier (13-7, 22'). Ce dernier, buteur aujourd’hui, était dans tous les bons coups avec son coéquipier en charnière, Pialot. Le demi d’ouverture, malin après un 50-22 trouvé, jouait rapidement une touche, qui profitait à Darquier, punisseur de l’apathie montalbanaise (13-14).

Un point c’est tout pour Mont-de-Marsan

La première mi-temps, très enlevée des deux côtés, basculait donc en faveur du Stade Montois, bien décidé à faire respecter son statut de candidat aux phases finales. Au retour des vestiaires, le doublé tout en puissance de Lisena (13-21, 48') mettait dos au mur une équipe de l’USM Sapiac joueuse mais friable en mêlée. Puisque ce match refusait les moments d’accalmie, les locaux réduisaient l’écart sur le renvoi, grâce à leur numéro 9 Venter, décalé par la tour de contrôle Ringuet (20-21, 50'). La tension palpable sur les bancs et la pelouse, chaque ballon valait cher et chaque erreur se payait cash. Et à ce petit jeu, les Montois craquaient en premier. Alves sanctionné d’un carton jaune (65'), le vétéran Bosviel permettait à Montauban de repasser devant, cette fois pour de bon (26-24, 66'), bonifiant le sans-faute d’Abzhandadze ce soir.

Au courage, Montauban a tenu son précieux avantage jusqu’à la sirène. Victoire 26-24, deux essais à trois, alors que les nombreuses occasions devant la ligne auraient mérité un meilleur tableau d’affichage. Mais qu’importe pour les pensionnaires de Sapiac, ce succès leur permet de croire encore au maintien même s’ils restent 15èmes à une journée de la fin. Pour Mont-de-Marsan en revanche, cette défaite fait très mal. Avant la réception de la lanterne rouge Rouen Normandie, l’équipe de Patrick Milhet chute du Top 6 synonyme de phase finale. Conséquence, les Montois n’ont plus leur destin en main. Au pire des moments.