Les hommages sont parfois des écueils casse-gueule. Et parce que rien n’est jamais écrit d’avance, on se doute que Thibaut Daubagna n’en menait pas vraiment large lorsqu’il sortit seul du tunnel du Hameau, pour son 250e match sous la tunique de son club formateur, en dix saisons pros. On est donc d’autant plus heureux de pouvoir affirmer que pour le natif de la cité du Vert-Galant, la journée fut belle.

Parce qu’il fut le capitaine d’une équipe victorieuse avec le bonus offensif, d’abord. Mais surtout, parce que Daubagna a été l’auteur du plus beau de ses 25 essais en carrière. C’est ainsi qu’à la 22e, après un ballon perdu égaré par Théo Millet dans les 22 mètres béarnais, l’ailier Thomas Carol joua parfaitement le ballon de récupération en l’écartant au loin pour son demi de mêlée. Lequel oublia pour l’occasion des "vieilles" cannes de quasi-trentenaire pour se lancer dans une chevauchée folle en solitaire, qui le vit faire l’extérieur à ce même Millet, éliminer l’ouvreur Miotti d’un "inter-exter" d’école avant de prendre de vitesse son ancien partenaire Daniel Ikpefan, revenu de l’aile opposée.

Un sprint mémorable qui restera longtemps, très longtemps, dans les mémoires de ceux qui y ont assisté, juste après une pause fraîcheur où il avait précisément exhorté ses coéquipiers à "jouer de loin". "Je ne sais pas si je pourrais en remarquer des comme ça, souriait "Daube" dans les colonnes de Sud-Ouest. Quand j’ai éliminé le défenseur, j’ai prié pour que personne ne me rattrape… Il me semble en avoir marqué un autre un peu de la même manière, il y a quelques années face à Agen. Mais c’était plus sur une course de quarante mètres que de quatre-vingt-dix." Et certainement pas pour cette 250e qui le propulse plus que jamais dans la légende de son club…