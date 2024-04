Dans l'émission viàMidol - Des Mauls et Débats, Marco Tauleigne est revenu sur l'arrivée massive de supporters de Perpignan attendue à Montpellier ce samedi. Le troisième ligne du MHR veut davantage se conncentrer sur lui et la stratégie de son équipe.

La furia catalane se déplacera-t-elle à Montpellier ? Plus de 3000 supporters de Perpignan sont attendus à Montpellier ce samedi, dans le cadre du déplacement de l'Usap dans l'Hérault. Invité de l'émission viàMidol - Des Mauls et Débats, Marco Tauleigne a sobrement réagi à ce futur exode des Catalans, affirmant que lui et ses partenaires n'y prêtent "pas attention" et qu'ils "se concentrent surtout" sur eux-mêmes. Avant-dernier du Top 14, le MHR doit absolument réagir alors que Lyon et Clermont reçoivent également lors de cette 22ème journée.