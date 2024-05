Nationale : Nice et Narbonne s’affronteront en finale

Les demi-finales de Nationale ont livré leur verdict ! Alors que Nice s’est imposé sans trop de difficulté face à Suresnes, Narbonne s’est offert une place en finale dans un derby complètement fou ! Nice et Narbonne s’affronteront donc en finale de Nationale le 18 mai sur la pelouse de Chambéry.

Nice en leader

Alors que Suresnes avait créé la surprise en barrage du côté d’Albi, ce déplacement chez le leader s’annonçait bien plus périlleux. Et sans surprise Nice a réussi à se défaire des visiteurs du jour pour s’offrir une place en finale du championnat. Une victoire 35-13 dans un stade à guichets fermés.

\ud83d\udd25 LE STADE NIÇOIS EN FINALE \ud83d\udd25



Le Stade Niçois valide son ticket pour la finale d'accession à la ProD2 en battant Suresnes 35 à 13 \ud83d\udd34\u26ab\ufe0f

Rendez-vous samedi prochain pour la grande finale



— Stade Niçois Rugby (@stadenicois) May 11, 2024

C’était pourtant Suresnes qui ouvrait le score grâce à l’indiscipline des locaux. Mais rapidement la puissance niçoise prenait le dessus avec pas moins de cinq essais inscrits dans cette rencontre. Le leader de la phase régulière file donc en finale de Nationale !

Un derby fou et Narbonne file en finale !

Ce derby audois a tenu toutes ses promesses ! Dans un Parc des Sport et de l’Amitié en ébullition pour cette deuxième demi-finale de Nationale, les deux équipes se sont livrées un combat acharné. Longtemps menés au score les hommes de Julien Seron et son staff parvenaient à revenir pour finir sur le score de 20 à 20. Carcassonne et Narbonne devaient donc se départager en prolongations.

On est en FINNNNAAAAAAALLLLLEEEEE \ud83d\ude0d?\u26ab\ufe0f

— Racing Club Narbonnais (@RCNarbonnais) May 11, 2024

Le RCN prenait dans un premier temps l’avantage grâce au pied de Chauvet qui ajoutait trois points au compteur (23-20). Mais les Carcassonnais se montraient toujours aussi dangereux. Finalement le RCN tiendra bon pour s’offrir cette précieuse finale où ils retrouveront Nice qu’ils avaient déjà affronté en phase finale lors de la saison 2020-2021.