Pro D2 – Dax domine Agen et se qualifie pour les phases finales !

Dax a dominé Agen pour son dernier match de la phase régulière à Maurice Boyau en plus de décrocher son billet pour les phases finales (30-16). Les Dacquois ont longtemps été malmenés par des Agenais tenaces et solides dans les ballons portés, mais ont trouvé la solution grâce à deux essais de Maxime Oltmann et des Agenais temporairement réduits à quatorze, puis à treize en fin de match.

Candidat aux phases finales, Dax s’est imposé face à Agen pour son ultime match à domicile lors de la 29e et avant-dernière journée de Pro D2 (30-16).

Dax brouillon, mais devant

Maurice Boyau a été plus gâté cette saison. Si Dax s’est montré joueur, comme à son habitude, les hommes de Jeff Dubois ont été assez maladroits, commettant des fautes de main après avoir trouvé des brèches pour entrer dans les 22 mètres agenais. Les Landais ont finalement su trouver la faille. D’abord grâce à une pénalité de Romuald Seguy, venu répondre à Ben Volavola, dont le pied à ouvert le score. Le demi d’ouverture de Dax est également à l’origine de la pénalité jouée rapidement qui a propulsé Maxime Oltmann face aux perches. En face, Agen a pu compter sur le pied de son ouvreur fidjien, auteur de trois pénalités, dont une à la sirène, qui a ramené son équipe à une longueur. Les Agenais auraient même pu franchir l’en-but de Dax sans un bon grattage de Théo Trémeau dans ses 5 mètres. À la pause, les Dacquois possédaient une longueur d’avance (10-9).

Dax profite de sa supériorité numérique

Agen commence le second acte comme il a fini le premier et est très rapidement récompensé. Après un décalage de Jean-Marcellin Buttin, Inoke Nalaga, frère de Napolioni, file seul en terre promise et donne l’avantage à son équipe. L’ailier, héros malheureux de ce début de seconde période, sera expulsé pour dix minutes après un plaquage sur Maxime Oltmann qui était encore en plein vol. Dax est d’abord pragmatique et, après ne pas avoir trouvé la faille, le pied de Romuald Seguy ramène les Landais à égalité. Pragmatique dans un premier temps, puis dogmatique, Dax retrouve son jeu et au sortir d’une mêlée récupérée sur un bras cassé. Hugo Cerisier venu remplacer son comparse à l’ouverture vient attaquer la ligne et passer pour Ilikena Bolakoro qui joue en deux temps avant de servir Sylvère Reteau qui n’a plus qu’à repiquer dans l’axe avant d’aplatir. Le même Bolakoro sera également à l’initiative du troisième essai landais survenu à la suite d’une 50-22 trouvée par Sylvère Reteau, le trois-quarts centre trouve Théo Duprat qui lance Maxime Oltmann, perclus de crampes après avoir aplati. Agen, déjà pas verni par son premier carton jaune subit et se retrouve à nouveau à quatorze pour dix minutes à la suite d’un plaquage par relèvement de Tevita Railevu. À dix minutes du terme, Matthieu Bidau et Vincent Farre laissent leur équipe à quatorze contre treize pour un début de bagarre survenu à la suite d’un plaquage sans ballon. Pour le reste, plus rien n’est inscrit et Maurice Boyau peut exulter. Dax vient de décrocher son billet pour les phases finales, une première pour un promu.

Vendredi prochain, pour la dernière journée de la phase régulière, Dax se déplacera à Nevers, qui a offert aux Dacquois leur ticket pour les phases finales après sa défaite à Béziers (20-16). De son côté, Agen continuera de préparer la saison prochaine avec la réception de Vannes qui se bat avec Provence Rugby pour le titre en Pro D2.