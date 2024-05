De retour sur les terrains sept mois après sa grave blessure au genou gauche en quart de finale de la Coupe du monde, et pour sa première apparition sous le maillot du Racing 92, le centre Fidjien Josua Tuisova n’a mis que 25 secondes à inscrire un essai. La bombe est de retour !

Quel retour ! Blessé depuis la Coupe du monde 2023, et une rupture d’un ligament croisé (genou gauche) contractée lors du quart de finale face à l’Angleterre lors d’un plaquage dangereux du troisième ligne Tom Curry, Joshua Tuisova n’avait, depuis, plus foulé les pelouses de rugby professionnel. Pas plus qu’il n’avait encore étrenné le maillot du Racing 92, le club qu’il a rejoint l’été dernier en provenance de Lyon. C’est chose faite, depuis ce samedi (17 heures) et la réception de l’Aviron bayonnais à Auxerre. Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il n’a pas tardé à retrouver le chemin de l’en-but…

Sur le coup d’envoi, les Racingmen récupéraient le ballon, balayaient le terrain sur la gauche et, sur le retour, Josua Tuisova déposait deux défenseurs d’un "demi-tour contact" pour filer seul dans l’en-but aplatir son premier essai… 25 secondes seulement après ses débuts en Ciel et Blanc !

"Tuisova a le pouvoir de changer le visage de toutes les équipes dans lesquelles il évolue"

Tuisova inaugurait ainsi un début de match complètement fou, dans cette rencontre délocalisée au Stade de l'Abbé-Deschamps d’Auxerre, puisque trois essais étaient inscrits dans les huit premières minutes. Il signait également un retour tonitruant et qui pourrait être décisif pour la fin de saison du Racing, s’il venait à se qualifier pour les phases finales. "Tuisova a le pouvoir de changer le visage de toutes les équipes dans lesquelles il évolue : car elles font avec lui ce que les All Blacks faisaient naguère avec Jonah Lomu, soit lui donner le ballon en cas d’emmerdement. Tuisova, c’est un monstre, un phénomène, le meilleur joueur du championnat" prophétisait cette semaine notre chroniqueur Richard Dourthe, dans les colonnes de Midi Olympique. Le Fidjien n’a pas tardé à lui donner raison.