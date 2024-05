Malgré la volonté du SU Agen de garder son ouvreur titulaire, Thomas Vincent devrait prendre la direction de Montpellier la saison prochaine, à condition que le club reste en Top 14.

C’est une nouvelle dont se seraient bien passés les dirigeants lot-et-garonnais. Alors que les recherches s’intensifient afin de remplacer le Fidjien Ben Volavola, il faut à présent trouver deux ouvreurs. Selon nos informations, Thomas Vincent devrait prendre la direction de Montpellier la saison prochaine à condition que les Héraultais restent en Top 14. Du coup, alors que le marché est assez restreint à ce poste, le SUA doit trouver un titulaire et un joueur de rotation à l’ouverture pour épauler le jeune Emile Dayral.

Deux profils d’ouvreurs pistés

L’idée pour les décideurs agenais serait de faire venir un étranger et d’engager, en plus, un très bon buteur français dans la mesure du possible. Ce ne sera pas Thomas Dolhagaray, un temps évoqué, ni Thibaut Debaës, qui devrait probablement rester à Vannes.

Pour Montpellier, il s’agit en tout cas d’une venue intéressante puisque l’Agenais est l’un des meilleurs réalisateurs de Pro D2 cette saison, derrière Antoine Aucagne. Il devrait entrer dans la rotation, derrière Louis Carbonel, sous le maillot des Cistes.