Le troisième ligne Ewan Bertheau, en manque de temps de jeu à Perpignan, plaît au staff du Stade montois, qui cherche à se renforcer à ce poste.

Au Stade montois, un chassé-croisé va avoir lieu au poste de troisième ligne, cet été. À 33 ans et après cinq saisons passées dans les Landes, William Wavrin va quitter le club. Il ne sera pas seul à faire ses valises, puisque Veresa Ramototabua et Léo Banos ont déjà signé à Oyonnax et Toulouse. Dans le sens inverse, comme indiqué il y a plusieurs semaines sur notre site, Waël Ponpon et Ioane Iashagashvili ont donné leur accord pour rejoindre le Stade montois.

Formé en Gironde

Les dirigeants du club landais cherchaient, aussi, un sept pour renforcer une troisième ligne où seuls Faleafa, Lisena et Robic sont sous contrat, alors que Bréthous est en discussion pour prolonger. Selon nos informations, les dirigeants jaune et noir sont en contacts avancés avec Ewan Bertheau (22 ans). Ce dernier n’a joué que quatre matchs cette saison (2 titularisations). Formé en Gironde, puis passé par Perpignan et Biarritz (en prêt), il pourrait rebondir dans les Landes cet été.