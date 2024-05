Loin d’être satisfait par la production de son équipe, le manager varois était tout de même heureux d’avoir validé un nouveau succès dans un Mayol garni, surtout à la vue des autres résultats du week-end.

Après Toulouse, le groupe avait parlé d’une victoire moche…

On va dire qu’on a assuré l’essentiel. Quand tu regardes le championnat, et les résultats, d’autres ont perdu. Des autres auraient voulu ne pas gagner "beau". C’est une superbe opération. J’ai regardé les résultats. Il y a des résultats favorables pour nous. On ne doit pas attendre les résultats adverses, mais si ça donne un coup de main, tant mieux. Pour revenir au match, on a un peu déjoué. On s’est mis en difficulté tout seul. Il y a eu des choses intéressantes, on n’était pas trop loin notamment sur des offloads. Il y a eu trop d’imprécisions.

Avez-vous été surpris par cette équipe de Lyon ?

C’est une très belle équipe. Ce n’est pas une équipe à sa place. Ils ont toujours été là dans cette partie. Je savais que ça serait un des matchs les plus durs de la série. Je savais que ça serait très difficile. Ils sont venus sans pression, c’était annoncé. Tu ne sais pas trop comment tu retrouves l’équipe après ces coupures. On n’a pas toujours bien fait les choses. On s’est mis dans le jus. Ils n’ont pas passé loin d’être payés.

Que reprochez-vous à votre équipe ?

On n’a pas posé notre jeu. On voulait faire des choses plus simples. On a manqué de patience. On a voulu la charrue avant les bœufs. On les a mis très peu à mal. On a manqué de patience et de discipline sur ce que l’on veut faire. Après la première période, on avait intérêt de se bouger, et on a été dans la difficulté directement au retour. Il faut l’accepter. Il faut accepter se souffrir. Il n’y aura plus trop de matchs à 50 points, alors qu’on a été gâtés dernièrement. On va être souvent dans le dur lors des prochaines semaines, mais le groupe a été plutôt calme, ce soir. L’équipe a été assez sereine sur le jeu.

Toulon sort vainqueur de cette lutte acharnée face au Lou.



Avez-vous réfléchi à laisser un point à Lyon, Sébastien Taofifenua a dit qu’il avait été "dégoûté" de votre choix ?

On a réfléchi pour nous, sur l’aspect tactique. C’est un risque. On a pris une pénalité, et on aurait pu jouer à la main. C’est un scénario intéressant. On va vite s’entraîner encore plus à créer ces scénarios. On va en avoir un paquet. Seb me connaît (sourire). Je voulais me sortir du pétrin.

Le club commence à sentir les phases finales…

Depuis cinq ans, on n’y est pas. Il faut avoir de l’humilité par rapport à ça. On doit prendre les matchs après les uns. Tout le monde va calculer. Je regarde journée par journée. Il y a des oppositions directes entre des équipes. Lyon, c’était différent. Il ne joue pas le top 6. Ça reste du match par match. On doit avoir de l’humilité, mais ce public mérite de connaître du bonheur.

Avez-vous des nouvelles d’Abadie ?

Je ne sais pas. Je pense que c’est une déchirure au mollet. Ce n’est pas la bonne nouvelle du jour. On vous tiendra au courant. La saison n’est pas terminée, il va travailler dur.