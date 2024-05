À la fin de la rencontre, l’ASBH a tenu à honorer les joueurs qui quitteront le navire Rouge et Bleu à l’issue de cette saison.

Est-ce que certains joueurs de l’ASBH ont foulé la pelouse du stade Raoul-Barrière pour la dernière fois lors de cette rencontre au final haletant face à Nevers (20-16) ? Les 12 703 personnes présentes au stade à cette occasion ainsi que les membres du club biterrois ne l’espèrent pas, eux qui sont toujours en lice pour obtenir un barrage à domicile après avoir entériné leur présence dans le top six en disposant des joueurs venus de la Nièvre. En tout cas, pour cette dernière sortie de la phase régulière en terre héraultaise, Béziers a tenu à honorer ses partants. Dans l’intimité du vestiaire, ils ont reçu un cadre ainsi qu’une vidéo spéciale.

Dans cette liste, tout d’abord, Raffaele Storti, dont le prêt se termine et qui retournera au Stade français la saison prochaine. Il croisera en Top 14 les piliers Giorgi Akhaladze (Clermont) et Jon Zabala (Pau), eux aussi honorés. Autres éléments "encadrés", les deuxièmes lignes Clément Bitz (Montauban) et John Madigan (Agen). Mais aussi Thomas Hoarau, Jean-Victor Goillot, Mitchell Short, Pierrick Gunther et les enfants du club Paul Alquier et Joaquim Selma. Pour rappel, l’ASBH a déjà officialisé les arrivées d’Hugo Camacho (Bayonne), Christian Judge (Saracens), Aminiasi Tuimaba (Pau), Cameron Dodson (Aurillac), Baptiste Abescat-Leroy (Narbonne) tandis que Clément Doumenc est proche de s’engager avec le club aux onze Brennus.