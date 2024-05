Sous une chaleur écrasante, Clermont a créé l’exploit de s’imposer face à Perpignan, dans son antre d’Aimé-Giral. Le Clermontois Baptiste Jauneau et le Catalan Tavite Veredamu ont réalisé un gros match, quand Alan Brazo et Ignacio Ruiz ont récolté deux cartons jaunes qui ont permis aux Clermontois de remporter la rencontre.

Les tops

Baptise Jauneau :

Le petit numéro 9 clermontois a mené les siens vers un succès inespéré ce samedi après-midi. Les Auvergnats, loin d’être excellents, ont profité des cartons jaunes de Perpignan pour marquer leurs quatre essais et passer devant. Baptise Jauneau a plutôt été à son avantage dans l’animation pour apporter de la vitesse et créer des décalages. Il réalise également un bon match défensif et bien sûr, marque l’essai décisif, sur un ballon récupéré dans les airs, sous le nez du numéro 9 adverse Ecochard.

Clermont renverse l'USAP dans un match complètement fou !



Tavite Veredamu :

Dans la continuité de son excellente saison, l’ailier d’origine fidjienne a été virevoltant sur la pelouse d’Aimé-Giral. S’il a certes connu un essai refusé à cause d’un en-avant, il a ensuite été décisif sur le premier essai perpignanais de Dubois (avec un magnifique lancement de jeu). Son essai à la 68e minute aurait pu permettre à Perpignan de sécuriser la victoire… 7 défenseurs battus, 84 mètres parcourus et un 100 % au plaquage. Une performance XXL.

Jake McIntyre :

Comme souvent, le demi d’ouverture australien a été très juste dans tous ses choix. Si les Perpignanais se sont inclinés, McIntyre, auteur d’un essai, a été excellent dans l’animation et a su créer de nombreuses occasions. On peut relever ses passes dans l’interval, comme sur l’essai refusé de Veredamu. Il est seulement fautif, en défense, sur l’essai de Darricarrère. Il a également parcouru 43 mètres et battu 4 défenseurs.

Les flops

Alan Brazo :

Le troisième ligne de Perpignan a été bien trop discret aujourd’hui. Il s’est cependant fait remarquer pour un plaquage trop haut, à l’épaule, qui lui a valu un carton jaune. Ce fut le tournant du match. Ses coéquipiers ont alors connu trente minutes de grande souffrance. Ils ont encaissé quatre essais en infériorité numérique.

Ignacio Ruiz :

Le talonneur remplaçant n’a pas fait une bonne entrée. Il a été très discret, n’a eu aucun impact et a surtout récolté un carton jaune, à la 70e, fatal aux siens, juste après le retour sur le terrain de Brazo. L’USAP a donc à nouveau encaissé deux essais, qui ont permis aux Clermontois de passer devant.

Yohan Beheregaray :

Clermont a connu une première période difficile offensivement. Les hommes de Christophe Urios ont commis trop de fautes. En conquête, ils furent d’ailleurs trop imprécis. Le talonneur auvergnat Beheregaray fut bien trop discret et a perdu quelques touches, compromettant les lancements de jeu des siens. Remplacé à la mi-temps par Fourcade, bien meilleur dans ce secteur.