Montauban est toujours en vie ! Avec cette victoire 26-24 face à Mont-de-Marsan, l’USM s’offre le droit de garder son destin entre les mains. Mais le maintien est encore loin d’être assuré et Simon Renda préfère rester prudent.

Vous vous êtes encore fait peur mais finalement le principal est là, une précieuse victoire…

Oui, on se fait peur comme d’habitude avec le risque de la petite erreur qui ne pardonne pas. Le principal c’était bien sûr la victoire. Ce soir, nous sommes vraiment contents. Nous prenons quatre points. Comptablement c’est très important. Je ne connais pas encore le résultat des autres matchs donc on verra plus tard pour ça. Il faut encore aller chercher un succès à Aurillac pour être sûr de pouvoir avoir la chance de se maintenir.

C’est un soulagement ?

Oui c’est un soulagement mais il ne faut pas qu’on se pense déjà maintenu. Il ne faut pas trop se relâcher non plus.

Victoire à l'envie, Sapiac n'est pas mort! Merci aux Ultras et autres fans Vert et Noir pour l'ambiance et l'adieu à notre Tribune Honneur.#AllezSapiac #USMM2M pic.twitter.com/Wgk84AF8W0 — USM Sapiac (@UsmSapiacRugby) May 10, 2024

Il y a encore ce match à Aurillac mais vous avez tout de même fait un grand pas vers un potentiel barrage qui offrirait une dernière chance à l’USM…

Oui, on ne voulait surtout pas être dernier car nous savions que Rouen avait la possibilité de gagner avec en face une équipe de Soyaux-Angoulême qui était déjà maintenue en Pro D2. Il fallait absolument gagner et je suis très fier de l’équipe. Nous avons vraiment tout donné.

Que retenez-vous de cette victoire ?

On retient qu’on est en vie. C’est ce qu’on s’était dit avant le match. Nous étions soudés et ensemble. Il faudra encore être ensemble à Aurillac.

À quel moment sentez-vous ce match basculer en votre faveur ?

Quand nous passons devant ça nous aide. Trois points d’avance ça fait toujours du bien. Je ne vois pas vraiment le temps passer sur le terrain je me demande pourquoi Jérôme Bosviel tape un drop (NDLR drop manqué à la 73e minute de jeu). Finalement je vois que le temps est déjà bien avancé donc je bascule en me disant qu’il ne faut surtout pas les laisser espérer. C’est un peu à ce moment-là que je me rends compte que ça peut se faire.