Les Bordelais n’ont plus battu leurs voisins du nord en Gironde depuis décembre 2019. La fin de cette série noire sera l’un des enjeux symboliques de cette rencontre non dépourvue d’enjeu mathématique.

Bordeaux a de grandes ambitions, personne ne le conteste. Mais avant de penser à une place en demi-finale, directe ou via les barrages, l’UBB va d’abord tenter de briser une série noire. Chez lui, Bordeaux n’a plus battu son voisin rochelais depuis 2019, soit une série de quatre défaites consécutives.

C’était en décembre au Matmut de Bordeaux-Lac pour la première saison de Christophe Urios à la tête du club girondin. L’UBB s’était imposée 20 à 15. Depuis bien sûr beaucoup d’eau est passée sous les ponts, mais une chose est sûre, les Rochelais sont devenus une équipe de tout premier plan…. « Ce sont les statistiques qui parlent, a expliqué vendredi Yannick Bru. La Rochelle a créé une habitude ici à Bordeaux dans le passé. À nous d’impulser un changement cette année si on veut continuer à maîtriser notre destin et nous qualifier. Chaque match est crucial pour tous les prétendants, chaque faux pas sur les quatre derniers matches nous rapprochera davantage de la tombe. »

Antichambre des phases finales

Les Bordelais se présenteront à Chaban-Delmas nantis de la belle performance accomplie à Bayonne, un succès à l’extérieur assez magistral compte tenu du contexte. L’UBB aura l’ambition de consolider l’espoir d’une troisième place synonyme de barrage à domicile, même si mathématiquement, les places 1 et 2 sont encore accessibles. Les Bordelais présenteront leur ligne de trois quarts « royale », avec leurs flèches Jalibert, De Poortere, Penaud, Bielle-Biarrey, Moefana, Buros (le seul non international) et à la baguette Maxime Lucu. On imagine que pour les adversaires, la première idée consiste à empêcher cette escadrille de recevoir des munitions.

À lire aussi : La Rochelle, usée coulée pour la qualification ?

Derrière les statistiques qui peuvent parfois nous embrouiller, on croit pouvoir dire que cette équipe est capable de marquer beaucoup d’essais par des fulgurances, c’est-à-dire des actions riches d’une petite poignée de passes, à l’opposé des séquences longues plutôt prisées par d’autres équipes comme… La Rochelle par exemple. Les fins observateurs du jeu s’attendent à une forme d’opposition de style à Chaban-Delmas avec des Bordelais réputés moins puissants dans le domaine strict du jeu d’avants d’autant plus que l’épouvantail Will Skelton foulera la pelouse. La démonstration des Anglais des Harlequins est restée dans toutes les mémoires. On se doute que Yannick Bru et son staff dont le Georgien Aksventi Giorgadze se sont penchés sur la question, pour au moins neutraliser la puissance des Maritimes et faire mentir les Cassandre. Une chose est sûre, ce duel se déroulera dans une ambiance très chaude, les supporteurs rochelais ont essayé d’organiser un raid sur la préfecture de la Gironde, où l’on se sent quoi qu’il arrive, soutenus par le public le plus fourni d’Europe.

Ce match de samedi 21 heures aura des allures d’antichambre des phases finales. Les Bordelais sortent d’une belle performance, une victoire ramenée de Bayonne qui leur a permis de « gommer » la contre-performance européenne face aux Harlequins.