Vidéo. Les pronos de Kick-Off Rugby pour Perpignan-Clermont

Dans Kick-Off Rugby, on lit dans le futur. Cette fois, nous sommes allés voir Perpignan-Clermont avant l’heure et on vous raconte ce qu’il va se passer. Problème, nous n’avons pas tous vu le même match…

Ne pariez que l’argent que vous pouvez perdre… Mais si vous décidez de le faire, écoutez nos spécialistes qui reviennent du futur et qui ont vu le match avant tout le monde. Dans ce huitième épisode de Kick-Off Rugby, nous vous proposons le pronostic de Perpignan-Clermont. Une équipe intraitable a domicile et dont la dynamique est incroyable, contre une autre qui sort d’une élimination cruelle en demi-finale de Challenge Cup. Détrompez-vous, à en croire nos journalistes, ce ne sera pas forcément une partie de plaisir pour les Usapistes… C’est en tout cas ce que promet l’un des trois… Écoutez Kick-Off Rugby partout ! Cette émission est disponible sur les plateformes Apple, Deezer, Spotify, Amazon Music… Retrouvez (et savourez, surtout !) l’ensemble de nos émissions en podcast pour ne rien manquer de l’actualité. Nous vous accompagnons partout et tout le temps afin d’assouvir votre passion du rugby. Régalez-vous, c’est cadeau !