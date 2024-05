Pro D2 – Face à Soyaux Angoulême, Rouen Normandie s’impose et peut encore croire au maintien

Pro D2 – Les Normands l’ont emporté 41-18 face à des Charentais trop tendre. Cette victoire avec le point du bonus offensif leur permet d’être toujours dans la course pour se sauver.

Rouen Normandie peut encore y croire à un match de la fin. Le RNR a fait le métier face au SAVX. Retour sur cette rencontre.

Une fin de première mi-temps folle

C’est timidement que cette rencontre capitale pour le RNR débutait. Dans un match fermé où il était difficile de mettre du rythme, Rouen Normandie avait à cœur de tout donner pour essayer de se sauver et au moins terminer la saison sur une dernière bonne note à domicile. Devant le public du Stade Robert Diochon venu en nombre, c’est pourtant Soyaux Angoulême qui ouvrait le score sur une pénalité.

Il fallait attendre la 19ème minute de jeu pour voir la réaction normande. Sur une superbe interception de Peleseuma dans le camp des visiteurs, les Normands revenaient dans la partie et inscrivaient le premier essai de la rencontre. Mais les Angoumoisins avaient du caractère ce vendredi soir. Moins de trois minutes après cet essai, les visiteurs répondaient en inscrivant à leur tour le premier essai. Bien servi, Matthew Dalton parvenait à aplatir face aux perches pour voir les siens mener 7-10 après 25 minutes de jeu.

Dans cette première période, tout basculait à cinq minutes de la pause. Menés de six points à la 36ème minute de jeu, les locaux parvenaient à inscrire un essai grâce à Pablo Pattilla tout juste rentré en jeu suite à la blessure de Kévin Bly. Alors que la sirène annonçait la fin de ces 40 premières minutes, le RNR déclenchait une superbe combinaison de passes pour trouver Franck Pourteau et mener finalement 21-13 à la fin de la première période.

Avant une seconde période bien calme

A 15 contre 14, on pensait voir Rouen Normandie se jetait beaucoup plus à l’attaque et tenter de tuer le suspens de cette rencontre. Au cours d’une seconde période bien triste en frissons, il fallait attendre l’heure de jeu pour voir Franck Pourteau inscrire les premiers points de cette deuxième mi-temps pour porter le score à 24-13. Le numéro 10 donnait trois points supplémentaires à son équipe quatre minutes plus tard.

À dix minutes du terme, les Normands pensaient avoir fait le plus dur en inscrivant un nouvel essai. Malheureusement pour eux, un en-avant commis sur l’action empêchait Monsieur Stéphane Coulon d’accorder cet essai. Quelques minutes plus tard, deux cartons jaunes étaient donnés aux Rouennais. Le SAXV ne se faisait pas prier pour inscrire un essai et revenir dans la partie par l’intermédiaire de Giraudeau.

Mais les locaux finissaient par inscrire un quatrième et un cinquième essai pour finalement l’emporter 41-18 et conclure la saison à domicile sur une victoire avec le bonus offensif. Dans la lutte pour le maintien, tout se jouera au Stade Montois pour le RNR.