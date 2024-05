Le manager de Clermont Christophe Urios a fait un premier bilan de la campagne en Challenge Cup de l’ASM. Il y évoque l’élimination face aux Sharks en demi-finale mais surtout le beau visage affiché par son équipe. Alors que Clermont retrouvera le Top 14 par un déplacement houleux à l’Usap, l’objectif est clair : atteindre le top 8.

Christophe Urios fait le bilan. Le manager de l’ASM est revenu sur la campagne en Challenge Cup de son équipe, éliminée en demi-finale face les Sud-Africains des Sharks. Sur le site du club et face caméra, l’ancien coach de l’UBB revient en détail sur le parcours de Clermont, avant, forcément d’évoquer la cruelle élimination du week-end dernier face aux Sharks à Londres.

Morceaux choisis : "Nous sommes sortis de cette compétition que nous voulions gagner. Je retiens deux choses : les larmes après la défaite face aux Sharks. Et en même temps, toute la qualité et le potneil que nous avons montré dans cette compétition. On a vu une équipe de l’ASM de haut niveau. Certes, nous n’avons pas réussi à battre cette équipe des Sharks et notre objectif n’est pas atteint, mais par contre cela va nous donner beaucoup de confiance pour continuer à avancer."

À chaud après le match, Urios avait déteint l’ambiance morose dans le vestiaire de l’ASM avec une formule choc : "Dans le vestiaire, ça sentait la mort… Quand tu donnes tout et que ça se joue à rien… (il soupire) C’est dur pour les joueurs. On voulait gagner cette coupe d’Europe et je reste convaincu que le vainqueur de cette demi-finale remportera fin mai la compétition."

Il va falloir rebondir

Il faut désormais passer à autre chose pour l’ASM, qui se déplace dès ce week-end chez Perpignan, 7ème du classement et en course pour se qualifier pour les phases finales. Urios le reconnaît : "Il va falloir évacuer cette déception parce que c’est une vraie déception. Ce n’est pas une contre-performance mais c’est une déception à hauteur de l’engagement que nous avons mis dans le match. Donc il va falloir rebondir. Effectivement, nous allons nous servir de cette difficulté pour apprendre de ce moment difficile. Et puis je vais me servir des choses qui ont marché. Que cela soit à travers le groupe, le caractère du groupe mais aussi les individus."

Si la qualification n’est pas mathématiquement terminée, avec huit points de retard de la sixième place (et huit d'avance sur la 13e), l’opération phases finales semble impossible. Mais au manager de trouver un nouvel objectif pour le sprint final. "Il nous reste quatre matchs. Notre championnat n’est pas terminé. Il faut aller chercher d’autres leviers pour être ambitieux et pourquoi pas aller le plus haut possible. Le président nous a donné comme objectif le top 8, parce que nous avons aussi envie de disputer la grande Coupe d’Europe (Champions Cup). Pourquoi pas. C’est un challenge exitant. Pas facile. Mais nous sommes capables de le faire, si on continue sur la même lignée que les deux derniers matchs (Sharks et Stade français)." Samedi à l’issue de la 23ème journée de Top 14, on saura si les Clermontois ont définitivement mis derrière eux l’élimination en Challenge Cup.