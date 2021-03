Et si Biarritz jouait à... Lille ?

La famille Gave, propriétaire du Biarritz olympique depuis le printemps 2018, avait lié son engagement au BOPB à la naissance du « projet Aguilera », lequel était censé moderniser le plateau éponyme et ainsi offrir au club basque des installations plus en adéquation avec leurs ambitions. Récemment, la maire de Biarritz Maïder Arosteguy, un temps favorable au dossier, y a pourtant mis un terme ferme et définitif voici quelques semaines. Dans une interview accordée à Midi Olympique, Serge Blanco, joueur légendaire du club basque et ancien président du BOPB, regrettait dernièrement cette décision : « Il est difficile d'imaginer une issue positive à tout ça, explique-t-il en préambule. Pourtant, si le club n'est pas modernisé, si des travaux ne sont pas engagés, nos investisseurs n'auront jamais aucun retour sportif sur leur engagement initial ; avec les installations actuelles, inadaptées, le BOPB ne pourra jamais aller plus haut. »

La porte étant désormais fermée à Biarritz, la famille Gave étudie la possibilité d'une délocalisation. Si la ville de Saint-Sébastien, en Espagne, tentait beaucoup les actuels dirigeants du BOPB, il semblerait que cette piste se soit refroidie ces derniers jours. Selon nos confrères de Sud Ouest, c'est donc la mégalopole lilloise qui tiendrait aujourd'hui la corde. La structure professionnelle du BOPB va-t-elle déménager dans le Nord d'ici quelques mois ? Ce serait une première dans le monde du rugby pro...