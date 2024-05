Vidéo. Les pronos de Kick-Off Rugby pour Brive – Biarritz avec Nogodi

Dans un match capital pour la course au top six d’une part et pour celle concernant le maintien, d’autre part, ce Brive-Biarritz sera important lors de cette dernière journée de Pro D2. Découvrez les pronos réalisez dans Kick-Off Rugby avec Nogodi en invité !

Comme chaque semaine, dans l’émission Kick-Off Rugby, nos journalistes donnent leurs pronos pour le week-end rugby. Avec Nogodi en invité exceptionnel, le match entre Brive et Biarritz a particulièrement attiré l’œil de nos chroniqueurs. D’un côté les hommes de Pierre-Henry Broncan jouent leur place dans le top 6 et ont besoin d’une victoire. De l’autre, les Biarrots doivent eux aussi gagner pour remporter assurer leur maintien. Supporter du CA Brive, Nogodi ne voit pas "les Brivistes se louper face à un faible Biarritz". S’il admet de pas être très objectif sur ce duel, il a quand même quelques arguments pour justifier ce résultat autre que son amour pour les Coujoux. Il juge les Basques faibles dans les zones d’affrontement ainsi qu’en défense. D’autant que Nogodi estime que les Corréziens ont fait leur meilleur match lors de la dernière journée de Pro D2 à Vannes. Retrouvez l’émission intégrale en cliquant ici !