Généralement conservateur dans ses choix, Christophe Urios tente parfois des coups de coaching osés. Face à Castres, le manager clermontois a fait sortir toute sa première ligne à la demi-heure de jeu.

Christophe Urios s’inspire de José Mourinho. Lors de sa première conférence de presse avec le polo bleu marine de Clermont, l’imposant manager avait cité le technicien portugais, affirmant "qu’on devient un vrai entraîneur lorsqu’on se fait virer". Il est vrai qu’après son départ avec fracas de Bordeaux-Bègles, l’Audois avait toutes les raisons (et le temps) de se plonger dans les lectures du "special one". Depuis son arrivée en Auvergne, Christophe Urios n’a que très peu changé son approche du rugby, des hommes et du management. Pourtant, il faut tout de même rappeler que le charismatique entraîneur a tenté plusieurs coups de poker depuis le lancement de la saison 2023-2024, à l’instar du célèbre entraîneur de football, qui a fait les beaux jours de Porto, Chelsea ou l’Inter Milan, notamment. En Challenge Cup, Urios avait notamment fait le pari de faire entrer son "bomb squad", avec le remplacement de six joueurs d’un coup face aux Scarlets.

Fourcade et Falgoux ont tenu jusqu’au bout

Un choix payant puisque les entrants clermontois avaient sonné la révolte au milieu d’une rencontre étrange par son scénario, mais logique au tableau d’affichage. Contre Castres, Christophe Urios a vu la lumière à travers ses iconiques lunettes noires avec une nouvelle innovation : changer toute sa première ligne à la demi-heure de jeu. Un choix surprenant, et qui n’a eu que peu d’effet sur le déroulement de la partie, même si l’activité de Fourcade et Ojovan en attaque fut la bienvenue. À l’arrivée, seul Slimani est retourné sur la pelouse, alors que Falgoux et le talonneur clermontois se sont envoyés jusqu’à la sirène. Reverra-t-on une facétie de Chrostophe Urios d’ici la fin de saison ? Première(s) réponse(s) à Toulon…