En direct. Provence Rugby - Grenoble : suivez la rencontre de la dernière journée de Pro D2

Bonjour et bienvenue sur Rugbyrama pour vivre le direct commenté de la rencontre entre Provence Rugby et Grenoble pour le compte de la dernière journée de Pro D2.

Provence Rugby est d'ores et déjà qualifié en demi-finale de Pro D2 et n'a plus qu'une première place symbolique à conserver.

Grenoble, de son côté, doit assurer sa place dans les quatre premiers pour recevoir son barrage au Stade des Alpes.

L’arbitre de la rencontre est Kevin Bralley.