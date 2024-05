Dans le Puy-de-Dôme, le club de Cisternes-la-Forêt s’apprête à fêter ses cinquante ans, ce samedi 18 mai. Une longévité en grande partie due à l’insolente réussite de son école de rugby.

La fête s’annonce grandiose à Cisternes-la-Forêt. Le petit club auvergnat célébrera son cinquantième anniversaire lors d’un week-end festif et plein de symboles. "On a un programme chargé oui !" souffle avec enthousiasme Florian Moutarde, le vice-président de l’ALC (Amicale Laïque de Cisternes-la-Forêt). "Toute la journée de samedi, on organise un tournoi avec les écoles de rugby, du baby rugby (enfants de 3 à 6 ans) jusqu’aux moins de quatorze ans. Dans le même temps, on mettra en place "l’ALC Experience", une sorte de musée temporaire retraçant l’histoire du club. Ensuite, le soir on aura un repas champêtre avec 500 invités. Enfin, le dimanche à 14 heures on a un match des seniors en barrages de Coupe de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes puis un feu d’artifice pour clore le week-end".

Deux jours qui s’annoncent radieux dans un club insolent de réussite. Dans une commune de 460 habitants, 230 licenciés jouent pour Cisternes, situé à 40 kilomètres à l'ouest de Clermont-Ferrand. Parmi ces 230 inscrits, 85 sont des enfants de l'école de rugby, entre trois et quatorze ans. Une statistique impressionnante pour le modeste club de Régionale 3, le plus bas niveau du rugby français. Derrière ce nombre, l’ALC a quasiment tout misé sur la jeunesse de son territoire avec une école de rugby extrêmement développée. "On ne force pas les choses, l’ambiance générale du club est un moteur, c’est familial, on ne se prend pas la tête. On doit être une des seules écoles de rugby du département avec des jeunes présents dans toutes les classes d’âge, de trois à quatorze ans, en étant seul, sans fusion avec un autre club" abonde Florian Moutarde.

Amateurs – Le club de Cisternes-la-Forêt a misé sur son école de rugby et les féminines pour perdurer. AL Cisternes-la-Forêt

Plusieurs jeunes propulsés à Clermont

Quel est le secret du club jaune et noir ? Benoît Imbaud, l'un des éducateurs, donne quelques pistes. "J’ai vu mon père jouer, j’ai été joueur, entraîneur, et aujourd’hui je suis en charge de l’école de rugby et rien n’a changé. Certains jeunes partent dans des clubs plus importants du département mais ils reviennent quasiment à chaque fois pour retrouver cet esprit si particulier. Pour une commune si petite, c’est notre fierté ! Mais il y a aussi moins de sports proposés dans ces territoires c’est peut-être un peu plus facile pour nous. J’avais eu la chance de faire partie de l’école de rugby dans les années 1990 mais elle s'était arrêtée et elle est repartie en 2008 avec seulement 28 enfants. Mais depuis elle tourne bien !".

Au milieu de la jeunesse cisternoise, certains ont même tapé dans l’œil de l’ASM. "On a un jeune de quinze ans qui joue deuxième ligne avec le XV des Volcans, une sélection chapotée par Clermont. L’une de nos féminines est également partie à l’ASM-Romagnat, elle est en cadettes et l’année prochaine, on s’attend à un voire deux départs chez les filles" explique avec fierté Florian Moutarde. "D’une manière générale, Didier Retière (NDLR : directeur du développement sportif de Clermont) nous appelle de temps en temps et l’ASM a la volonté de se baser à nouveau sur les clubs de campagne pour former ses futurs joueurs, c’est bénéfique pour tout le monde !"

Dans ce contexte plus que flatteur pour l’ALC, les dirigeants du club jaune et noir ne se voilent pas la face "estimant que tout peut aller très vite quand on voit des clubs qui ont dû fusionner voire disparaître". Mais avec une telle école de rugby, Cisternes "espère monter en Régionale 2 à moyen terme avec les jeunes qui grandiront. Le but n’est pas de recruter pour atteindre cet objectif, le principal est de maintenir cette ambiance si particulière !" conclut le vice-président du club. Que la fête soit belle, avec un avenir radieux pour l’ALC.