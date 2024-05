Clermont - Castres : revivez le match de la 24e journée de Top 14

Bonjour et bienvenue sur Rugbyrama pour revivre le direct de la rencontre opposant Clermont à Castres, dans le cadre de la 24e journée de Top 14.

L'ASM Clermont était 10ème du championnat avec 51 points. La première place qualificative se trouvait à 5 longueurs et il restera deux matchs après cet affrontement face à Castres. Vainqueur à Perpignan, les Clermontois se donnaient le droit de rêver.

D'autre part, le CO (54 points) était encore mieux placé pour y croire, à seulement deux points de la Rochelle, sixième. Si les Tarnais venaient à s'imposer en terre auvergnate, ils réalisaient un joli coup dans ce sprint final et pouvaient y croire plus que jamais.

L'arbitre de la rencontre était Ludovic Cayre.